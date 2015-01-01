Mor dudaklar, örgülü saçlar

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Gelecek yaz dudaklarda mor hakimiyeti olacak.

2014 yazı rengarenk ojelerle öne çıkarken, bu sıra dışı renkler 2015 yazında dudaklara terfi ediyor.



Kırmızılar, bordolar elbette dudaklardaki yerini alacak ama bunların dışında özellikle turuncu ve mor tonları da gelecek ilkbahar-yaz sezonunda trend olacak!



Saç örgüleri ise tırmanışını sürdürecek ve gelecek yaz da her tür stilin vazgeçilmezi olacak.



Grinko'nun 2015 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtıldığı Milano Moda Haftası'nda rastladığımız kulis görüntüleri de mor dudaklar ve saç örgülerinin hakimiyetini gösterir nitelikte...

