Bakışlarınıza çekicilik ve canlılık katmanın yolu kirpiklerden geçiyor. Zahmetsizce beş adımda göz makyajınızı bir üst seviyeye taşıyın.

Daha dolgun kirpikler ister misiniz?

Biz de öyle düşünmüştük. Hepimiz doğal, genetik, beslenme ve hatta hormonlar gibi faktörlerle ok gibi kirpiklerle kutsanmış değiliz ancak aldığımız yaşla birlikte kirpiklerimiz seyrekleşiyor. Yine de iyi bir haberimiz var! Bunu aksi şekilde göstermenin çok kolay yolları var.

1-Dolgun kirpikleri taklit etmek için işte size minimum çaba gerektiren bir yol: En sevdiğiniz maskarayı kirpiklerinize iki kat uygulamadan önce üst göz kapağınızın kirpik dibine siyah veya kömür jel eyeliner ile ince bir çizgi çekin. Kirpiklerinizin koyu renkli dip bölümü anında daha uzun ve daha yoğun hale gelecek.

2-Daha önce bir profesyonele makyaj yaptırdıysanız maskarayı uygularken fırçayı yan yan ve tabanına doğru hareket ettirdiğini fark etmişsinizdir. Bu teknik sayesinde kirpiklerinizin her santimini boyadıklarından emin olabiliyorlar. Sonuç olarak da onlar yaptığında kirpikleriniz çok daha fazla dolgun görünüyor. Maskarayı kirpiklere bir kat uyguladıktan sonra göz farı fırçası ile toz bebek pudrası sürün, sonra ikinci kat maskarayı uygulayın.

3-Eskiden ünlüler tarafından sıklıkla kullanılan bir makyaj hilesiydi. Şimdi bu uygulamayı hemen herkeste görmek mümkün: Takma kirpik. İsterseniz sadece üst göz kapağına, isterseniz ikisine birden; ipek kirpik uygulamasıyla kirpik eklettirmesi de yapabilirsiniz. Kalınlığı ve kullanılan materyal tercihi size kalmış. Alışana kadar biraz zamanınızı alabilir ancak yataktan kalktığınızda bile muhteşem görünmeniz ipek kirpiklerle çok kolay.

4-Herkesin takma kirpik eklettirmeye vakti veya sabrı olmayabilir. Dolayısıyla kirpik uzatma yöntemi daha çok ilginizi çekebilir. Dört ila altı hafta etkisi süren bu işlem kendi kirpiklerinizle aynı duracak şekilde yapılıyor. Böylece son derece doğal görünüyor.

5-Kirpiklerinizi olduğundan biraz daha büyütmek mümkün. Doğru serum, kirpikleri güçlendirmeye ve dökülmelerini engellemeye yardımcı oluyor. Bu tip serumlarda sonuçlar iki hafta sonra alınmaya başlıyor. Denemekten ne çıkar...