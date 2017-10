Pembe ve kırmızı 2017 İlkbahar/Yaz sezonunun en gözde ikilisi. Peki bu iki müthiş rengi nasıl bir arada kullanacağız? İpuçlarını takip edin.

ONLAR PALETİN en cesur renkleri ve elbette tek başlarına bile dünyayı sarsacak kadar güçlüler. Bu nedenle moda tasarımcıları ve makyaj artistleri bugüne kadar bu iki güçlü rengi bir arada kullanma konusuna biraz şüpheyle bakıyorlardı ama bu bahar kurallar yerle bir oldu. Yeni mottomuz ‘80’lerin punk makyajı kadar iddialı ama aynı zamanda çok modern bir makyaj’. Tabii bu güç birliğinin de kuralları var ve ilk kuralımız denge.









YAPIN!

YAPMAYIN!

• Göz makyajında kırmızıyı kullanmaktan korkmayın, çünkü hem cesur hem de modern bir yansıması var. Koyu kırmızı kullanırken açık pembeleri tercih edin, böylece makyajınızı dengelersiniz.• İster sarışın olun ister esmer, pembe ve kırmızı beraberliği her cilt renginde mükemmel duruyor.• Kırmızı-pembe trendi takip etmek için illa da ruj ve far ikilisini tercih etmenize gerek yok. Açım pembe bir allık ve kırmızı ojeyi beraber kullanabilirsiniz.• Her iki rengin en canlı tonlarını beraber kullanmayın. Kırmızı ve pembe beraberliği mükemmeldir ama ikisi de aynı aileden gelir ve güçlü tonlarıyla yüzünüzdeki dengeyi yok eder.• Eğer bu iki rengi beraber kullanacaksanız giysilerinizde pastel tonları tercih edin. Böylece dikkati makyajınıza yöneltirsiniz.• Kırmızı ruj sürecekseniz ve abartılı bir görüntü yaratmak istemiyorsanız göz makyajında koyu tonlardan uzak durun.