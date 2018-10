Naturel tonları makyajda kullanmanın ne kadar da önemli olduğunu son bir kaç yıldır daha iyi kavradık.

Basit bir naturel rujun bile sizi nerelere götüreceğini de daha yeni keşfettik sayılır. Bu nedenle gelin nasıl kullanmamız gerektiğine hep birlikte bakalım.



Fazla makyaj yaptığınızda

Naturel rujlar iyi birer dengeleyicidir. Bu nedenle de abartılı bir göz makyajı yaptığınızda ya da haddinden fazla bir renklendirme kullandığınızda sizin havanızı dengelemek için sahneye çıkar. Böyle zamanlarda kullanacağınız naturel tonlardaki bir ruj makyajınızı dengeler ve aşırılıkları perdeler. Her daim güzel görünürsünüz.







Çok az makyaj yaptığınızda

Çok makyaj yaptığınız zamanlar gibi az makyaj yaptığınız zamanların da kurtarıcısı kesinlikle bu naturel tonlardaki rujlar olacaktır. Çünkü naturel rujlar naturel bir makyajın en önemli kısmını oluşturur. Size istediğiniz doğallığı ve sağlıklı görüntüyü o doğal dudaklarınız sağlar.



Sadece ruj kadını olmak

Ruj kadını demek tek bir rujla da full makyaj bir görüntüye kavuşabilmektir. Eğer siz de tek bir rujla yüzünüzü parlatmayı başarıyorsanız iyi bir naturel rujla her daim güzel ve bakımlı görünebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey ihtiyacınız olan tonu bulmak ve yanınızda her daim bu rujla dolaşmak.







Abartılı bir kıyafet giyindiğinizde

Abartılı makyajlar gibi abartılı kıyafetleri dengelemenin yolu da basit bir naturel ruj kullanmaktır. Eğer oldukça abartılı bir kıyafet giyindiğinizi düşünüyorsanız makyajınızı daha sade tutmalı ve bir renk kargaşasına ya da ağır bir görüntüye sahip olmamalısınız. Bu nedenle de iddialı kıyafetlerin dengeleyicisi güzel bir naturel rujdur.



Yazın sıcaklarında

Yaz sıcaklarında ağır makyaj yapmak pek iç açıcı sonuçlar doğurmaz. Makyajınız akabilir, sabitleyeyim derken de bir kaç katman birden canınızı sıkabilir. Oysa naturel tonda bir ruj sürüp dışarıya çıkmak sıcaklar için alınabilecek en iyi önlemdir. Yaz makyajınız için mutlaka böyle bir rujunuz olsun.