Buse Terim cevapladı, ''Bulunulacak ortama göre makyaj yapmayı bilmek çok önemli... Mutlaka yerine göre makyaj yapılmalı...''

Davetlerde, çekimlerde genelde profesyonel yardım alıyor ve yüzümü beni çok iyi tanıyan ellere emanet etmenin tadını çıkarıyorum. Sıradan bir günde ise hafif bir göz kalemi vemaskara uygulaması bana yetiyor. Size de özellikle yazın gündüzleri makyaj yapmayarak cildinizin nefes almasına izin vermenizi tavsiye ederim. İş yaşamında ise abartıyakaçmamak çok önemli. İlk hedefiniz ışıltılı, pürüzsüz bir cilt sağlamak olmalı. Canlı renklerde rujlardan, renkli farlardan ya da simli pudralardan kaçınmalı, nude tonlarda, doğal birmakyajı denemelisiniz.