Ojenizi ne renk alırdınız?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Essie Türkiye’de...

Amerika’nın tırnak uzmanı Essie, modayı defilelerden tırnaklara taşıyan 90 farklı renk seçeneği ve her tırnak tipine özel 12 bakım ürünü ile artık Türkiye’de.

Sınırları zorlayan bir renk paletine sahip olan Amerika’nın tırnak uzmanı Essie markası, 1981 yılında yaratıldı. Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Essie Weingarten renkler konusundaki yaratıcı bakış açısı ile Amerika başta olmak üzere tüm dünyanın en önemli tırnak markasını yaratmış oldu. Tek seferde kolay uygulama sağlayan özel fırçası ve oje formülünü 2 yıl dayanıklı tutabilen özel şişe tasarımı ile Essie, ilk tanışma anınızdan itibaren bambaşka bir manikür ve oje deneyimi yaşatıyor.

Essie oje ürünleri satış fiyatı: TL 27.50

Essie bakım serisi ürünleri satış fiyatı: TL 29.99

