Melis İlkkılıç, iyi makyajın sırlarını anlatıyor.

Ben serbest makyaj sanatçısıyım ve moda sektöründe çalışıyorum. Sektörün önde gelen markalarına ve dergilerine hizmet veriyorum. Aslında Marmara Üniversitesi Bankacılık Bölümü mezunuyum. İki yıl finans sektöründe çalıştıktan sonra, daha yaratıcı bir mesleğim olduğunu düşünerek bıraktım ve bu alanda bir kariyere sahip oldum. Çalıştığım ünlüler, dergiler ve kampanya çekimleri sayesinde haftanın 5-6 günü makyajla iç içeyim ve bu deneyimimi de blog’umda okurlarımla paylaşmaktan büyük keyif alıyorum.

İyi makyajın sırrı ne?

Öncelikle peeling, tonik ve nemlendirici. Makyajın sırrı cildin güzelliğinde saklı. Eğer cildinize bakarsanız, üzerine süreceğiniz her şey çok güzel görünür. Tüm bunlardan sonra sıra ihtiyaçlarda: Nasıl bir fondöten ve malzeme? Eğer yağlı bir cilt yapınız varsa muhakkak mat etkili bir fondöten tavsiye ederim. Günlük makyaj ritüelinizde neler var? Mesela benimkinde muhakkak maskara ve koyu kahve bir far. Maskarasız kendimi berbat hissediyorum. Çantanızda dudak nemlendiricisi, hafif sağlıklı gösterecek bir allık, maskara, ikili far paleti ve koyu renk ruj bulundurun derim. Akşam ne yapacağınız asla belli olmaz!

Cilt lekelerinden korunma yolları

Cilt lekeleri ilerleyen yaş ile birlikte en büyük düşmanımız. Güneş ise en büyük etken. Bunun için kışın bile (hatta bence sadece yüz değil, dekolte bölgesi ve özellikle ellere de) güneş korumalı nemlendirici uygulamalıyız. El kreminizin içine katabilirsiniz. En azından güneşe çıkarken buna dikkat edebilirsiniz. Yazın asla güneş korumasız nemlendirici kullanmayın.

Banyoda uygulanacak bakımlar

Vücut peeling’ini haftada bir kez öneriyorum. Duşta doğal lif ile yapacağınız peeling eklem yerleri, göğüs, sırt ve popo altı kısımlarındaki dokuyu pürüzsüzleştirir.



Kısa kısa...

Sabah çok enerjik kalkarım.

Kahve içip duşa girmeden mutlu olamam.

Parfümüm Bvlgari II.

Rujum Mac Cosmetics Hot Tahiti.

Ojede favori renklerim ten rengi, bordo ve kırmızı.

Saçlarımın rengini 10-15 kere değiştirdim.

Kuaföre gitmem, saçımı kendim keser kendim boyarım.

Yatmadan önce Instagram hesabımı kontrol ederim.

Yanıma dudak nemlendiricimi almadan evden çıkmam!

Kendimde en beğendiğim dudaklarım.

En önemli güzellik sırrım temiz ve parlak bir cilt.

Benim için güzellik temiz cilt, mis koku...