Maybelline Lip Gloss Studio serisinde 10 farklı renk, iki farklı doku yer alıyor.

Maybelline New York, yeni Lip Studio Gloss serisi ile kadınları gülüşlerini tamamlayacak ışıltılı bir dünyaya davet ediyor… ‘‘Shine Gloss’’ serisi ile kadınlar ayna gibi parlak dudaklarla buluşurken, ‘‘Crystal Gloss’’ serisi ile dudaklar üç boyutlu bir görünüm kazanıyor.

MaybellineLip Studio Shine Gloss, kusursuz parlaklık veren 6 rengiyle dudaklara parlak bir görünüm kazandırırken, bal ile zenginleştirilmiş yapışmayan özel formülüyle dudakları besliyor. Lip Studio Crystal Gloss ise; dudaklarda üç boyutlu görünüm sunan mikro-inci tanecikleri ve süper yoğun simleriyle ışıltılı parlaklığı seven kadınların dört farklı rengiyle vazgeçilmezi oluyor.









Maybelline Lip Studio Gloss önerilen fiyatı: 15,99 TL

