Eğer bir davete katılacaksanız iddialı bir makyaj yapmanız gerektiğini düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz.

Taze bir cilt ve minimal bir makyaj da yeri geldiğinde iddialı görünebilir. Kapatma amaçlı olarak koyu kıvamlı fondötenlerden kaçının. Aydınlık bir cildin sırrı, üst üste gelecek ince katlarla teninize renk ve ışıltı kazandırmak. Beş adımı yani serum, nemlendirici, makyaj bazı, kontur ve aydınlatıcıyı takip edin.



Stil ipuçları

Nemlendiricili ya da yağlı makyaj bazları cildinize ekstra bir tazelik katar. Makyaj bazının içine 1-2 damla serum ya da nemlendirici ekleyin. Elmacık kemiklerinin ve kaşların bitim noktasının üzerine aydınlatıcı sürün. Pembe ya da şeftali tonlarında bir allık yeterli.





NYX Allık 31.99 TL





Clinique Fondöten+Göz Altı Kapatıcısı 159 TL







YSL Makyaj Bazı 195 TL