Renk oyunları

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Dick Page’in özel yorumlarıyla işte yeni Shimmering Cream Eye Color...

Shiseido makyaj koleksiyonu, sonbaharda yeni bir ürünle genişliyor: Shimmering Cream Eye Color. Bu yaratıcı renkler, Shiseido’nun en popüler makyaj ürünlerinden biri olan Hydro-Power Eye Shadows’un yeni neslini temsil ediyor. Yeni bir perspektife sahip ürünler, yeni fikirlere de ilham kaynağı oluyor. Shiseido Artistik Makyaj Direktörü Dick Page’in koleksiyon hakkındaki yorumu dikkat çekici: “Ürün serisinin bu kısmını yeniden gözden geçirmek, bugüne kadar karşıma çıkan en heyecanlı ve zorlu işlerden biriydi. Shiseido ürünlerinde, tekli göz farlarından üçlü farlara varana dek birçok değişiklik yaptık, birbirinden farklı rujlar yarattık. Hydro-Powder Eye Shadow, müthiş başarılı bir ürün. Kadınları bazı yeni tonlarla tanıştırarak, onlara renklerle oynama keyfini sunmak istedim. Ortaya çıkan sonuçtan çok memnunum.”



