Dick Page’in özel yorumlarıyla işte yeni Shimmering Cream Eye Color...
Shiseido makyaj koleksiyonu, sonbaharda yeni bir
ürünle genişliyor: Shimmering Cream Eye Color.
Bu yaratıcı renkler, Shiseido’nun en popüler makyaj
ürünlerinden biri olan Hydro-Power Eye Shadows’un
yeni neslini temsil ediyor. Yeni bir perspektife
sahip ürünler, yeni fikirlere de ilham kaynağı
oluyor. Shiseido Artistik Makyaj Direktörü
Dick Page’in koleksiyon hakkındaki yorumu dikkat çekici:
“Ürün serisinin bu kısmını yeniden gözden geçirmek, bugüne
kadar karşıma çıkan en heyecanlı ve zorlu işlerden biriydi.
Shiseido ürünlerinde, tekli göz farlarından üçlü farlara varana
dek birçok değişiklik yaptık, birbirinden farklı rujlar yarattık.
Hydro-Powder Eye Shadow, müthiş başarılı bir ürün.
Kadınları bazı yeni tonlarla tanıştırarak, onlara renklerle oynama
keyfini sunmak istedim. Ortaya çıkan sonuçtan çok memnunum.”