Estee Lauder, yazın piyasaya çıkan ve çok beğenilen Pure Color Envy serisine yeni renkler ekledi.

Bu ruj dudağınızı sürekli nemlendiriyor ve kurumasını önlüyor. Üstelik renkleri de çok kalıcı.Bakışlarınıza çekici bir görüntü katmak istiyorsanız Pure Color Envy Sculpting Eyeshadow far paleti hemen yardımınıza koşacak.