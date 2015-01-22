Rimmel, ünlü şarkıcı ve aynı zamanda Rimmel marka elçisi olan Rita Ora ile birlikte Uluslararası London Look Yarışması kapsamında bir blogger yetenek avı başlatıyor.

20’ye yakın ülkede düzenlenen yarışmaya Türkiye’den katılan bloggerlar arasından seçilecek bir blogger Londra’da Rita Ora ile tanışacak ve Rimmel'in ekibiyle çalışıp Blogger Elçisi olma şansı elde edecek.

Rimmel London, 07 – 22 Ocak tarihleri arasında tüm makyaj tutkunları video yoluyla kendi stillerini yaratarak renkli kişiliklerini ve makyaj becerilerini herkese göstermeye davet ediyor. Katılan bloggerlar hayatlarının en önemli fırsatlarında birini elde ederek, Londra'da Rita Ora ile tanışma ve son teknoloji video prodüksiyon stüdyosu olan YouTube Space'de Rimmel London uzmanlarından oluşan ekiple çalışma şansı yakalayabilecekler. Kazanan blogger, güzellikle ilgili eğitim videolarını filme almak için gelişmiş YouTube teknolojisinden faydalanacak. Uluslararası London Look Yarışması’nda seçilen blogger, Rimmel'in Türkiye elçisi olacak ve marka ile ilgili tüm yeni içerikleri paylaşma ve marka için içerik oluşturma fırsatını elde edecek.

Ne zaman?

Rita Ora ile Uluslararası London Look Yarışması 07- 22 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Kazananlar ise 8 Şubat 2016 tarihinde açıklanacak.



Ne yapmalısınız?

* Rimmel ürünleriyle kendi makyaj stilinizi yaratın

* Videonuzu Youtube’a yükleyin

* Watsons.com.tr adresindeki başvuru formunu doldurun.

* Videonuzu Instagram ve Twitter üzerinde #LONDONLOOKTR etiketi ile paylaşın.

