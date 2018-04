Rötuşsuz 12 saat çarpıcı bakışların sırrı

Colossal Kajal Göz Kalemi ile bakışlarınızın gücünü ortaya çıkarın!

Her dönemde kadınların daha çekici bakışlara sahip olmak için kullandığı vazgeçilmez makyaj ürünü göz kalemi, Maybelline New York Colossal Kajal ile yeni bir anlam kazanıyor. 12 saate kadar kalıcı formülü ve verdiği simsiyah yoğun görünüm ile alışkanlıkları değiştiren Colossal Kajal Göz Kalemi, günün her saati fark edilir bakışlar sunuyor. Maybelline New York’un ilk Türk marka yüzü Merve Boluğur’un da tercihi olan Colossal Kajal, kadınları tek sürüşte pürüzsüz ve mükemmel siyah sonuç ile buluşturuyor.

Maybelline New York Colossal Kajal Göz Kalemi özel içerikleri sayesinde bakım da sağlıyor. İçeriğinde; zeytinyağı, E vitamini, C vitamini türevleri, yumuşatıcı yağ ve nemlendirici bileşenleri bulunuyor. Oftalmolojik olarak test edilen ve hassas gözler için uygun olan Colossal Kajal Göz Kalemi, kontakt lens ile de kullanılabiliyor.

Fiyatı: 9,99 TL