Çekici ve seksi dudaklara sahip olmak o kadar da zor değil!
Renk seçimi yaparken... Beyaz tenliyseniz: Açık tonlar ya da kırmızı tam size göre! Esmerseniz: Pembe ve fuşya size çok yakışacak! Buğday tenliyseniz: Turuncu, koyu pembe, kahve sizin renkleriniz.
Sürerken...
• Ruju sürerken dudak kalemi ile hafifçe üstünden geçin. Rujun fazlasını kağıt mendille alırsanız daha pürüzsüz görünür.
• Rujunuzun uzun dayanmasını istiyorsanız ilk olarak dudak kalemi kullanın ve rujdan biraz daha koyu bir dudak kalemi seçin. Dudak kenarlarınızı ve dudaklarınızı kalemle belirginleştirerek üzerine ruj sürün.
• Dudaklarınızın daha yumuşak görünmesini istiyorsanız, likit ruj kullanın.
• Dişlerinizin üzerinin boyanmadığından emin olun.