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Ruj sürerken bunlara dikkat edin

Çekici ve seksi dudaklara sahip olmak o kadar da zor değil!
Renk seçimi yaparken...
Beyaz tenliyseniz: Açık tonlar ya da kırmızı tam size göre!
Esmerseniz: Pembe ve fuşya size çok yakışacak!
Buğday tenliyseniz: Turuncu, koyu pembe, kahve sizin renkleriniz.

Sürerken...
• Ruju sürerken dudak kalemi ile hafifçe üstünden geçin. Rujun fazlasını kağıt mendille alırsanız daha pürüzsüz görünür.
• Rujunuzun uzun dayanmasını istiyorsanız ilk olarak dudak kalemi kullanın ve rujdan biraz daha koyu bir dudak kalemi seçin. Dudak kenarlarınızı ve dudaklarınızı kalemle belirginleştirerek üzerine ruj sürün.
• Dudaklarınızın daha yumuşak görünmesini istiyorsanız, likit ruj kullanın.
• Dişlerinizin üzerinin boyanmadığından emin olun.
  Fotogaleri: Ünlülerin ruj tercihleri
  KIRMIZI RUJ SÜRME TAKTİKLERİ
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