Ruj sürerken bunlara dikkat edin

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Çekici ve seksi dudaklara sahip olmak o kadar da zor değil!

Renk seçimi yaparken...

Beyaz tenliyseniz: Açık tonlar ya da kırmızı tam size göre!

Esmerseniz: Pembe ve fuşya size çok yakışacak!

Buğday tenliyseniz: Turuncu, koyu pembe, kahve sizin renkleriniz.



Sürerken...

• Ruju sürerken dudak kalemi ile hafifçe üstünden geçin. Rujun fazlasını kağıt mendille alırsanız daha pürüzsüz görünür.

• Rujunuzun uzun dayanmasını istiyorsanız ilk olarak dudak kalemi kullanın ve rujdan biraz daha koyu bir dudak kalemi seçin. Dudak kenarlarınızı ve dudaklarınızı kalemle belirginleştirerek üzerine ruj sürün.

• Dudaklarınızın daha yumuşak görünmesini istiyorsanız, likit ruj kullanın.

• Dişlerinizin üzerinin boyanmadığından emin olun.

