Selfie'de güzel çıkma yöntemleri

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Debora Zakuto'dan süper öneriler!

"Moda ve güzelliğe olan merakım sayesinde 18 yaşındayken kendimi stajyer olarak gazete koridorlarında buldum. Hafta sonu eklerine güzellik yazıları ve moda haberlerini yazdıktan sonra dergi dünyasının büyüsüne kapılarak sektör değiştirdim. Şu anda 12 senelik dergiciyim. Bu süre içerisinde birçok kadın dergisinde güzellik editörü olarak görev aldım ve hala devam ediyorum. Ayrıca teknolojiyle güzellik tutkumu bir araya getirerek kurduğumuz beauty-edit.com’da heyecan veren işlere imza atıyorum" diyen Debora Zakuto'dan çok işinize yarayacak öneriler!



Selfie’de güzel çıkma yöntemleri

Selfie çektiğinizde ilk dikkat çeken cildiniz oluyor. Kimsenin kırışıklıklarınız ile gözeneklerinizi yakından görmesini istemiyorsanız, mutlaka cildin parlamasını engelleyen ama aynı zamanda doğal bir görünüm yaratan makyaj bazı ya da kapatıcı kullanmalısınız. Son zamanlarda oldukça popüler ‘blur’ etkili kremler de iyi bir alternatif olabilir. Yüz hatlarınıza derinlik katmak adına elmacık kemiklerinize gölgelendirme yapmak da iyi bir sonuç elde etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca mutlaka ruj sürmelisiniz. Renkli bir ruj daha dinç görünmenizi sağlayabilir.



