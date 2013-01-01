Tepeden tırnağa güzelleşin

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Tchibo, kadınlara evlerinde bir güzellik salonu yaratma fırsatı sunuyor.

Yazın güneşin yakıcı etkilerinden, denizden ve klorlu havuz suyundan etkilenen ciltler için her cilt tipine uygun bakım ürünlerinin yanı sıra; 2013 sonbahar makyaj trendlerini yansıtan ürünlerin de yer aldığı tema 2 Ekim Çarşamba günü tüm Tchibo mağazalarında olacak. Kapağı açıldığında otomatik olarak yanan led ışıklı 2’li likit ruj seti, farklı renk tonlarındaki allıklar, profesyonel kozmetik fırça seti ve oje setleri görmeniz gerekenler arasında!