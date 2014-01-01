Trendler sahnede!

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2014 ilkbahar-yaz sezonunda güzellik ve moda, ahenkle dans edecek.

Yazı: Eda Şentürk



P&G’nin heyecanla beklenen global trend raporu açıklandı. 2014 ilkbahar-yaz sezonunda güzellik ve modanın nefes kesici bir uyumla dans edeceği haberini aldık.



Yer, Barcelona… Güneşin kış soğuğuyla flört ettiği bu güzel şehirde geçirdiğim üç günün sebebi mesleki anlamda en heyecan veren toplantılardan birine katılmaktı. İşte P&G’nin güzellik sektörüne yön veren trend raporunun açıklandığı, yeni sezonda öne çıkacak saç ve makyaj trendlerinin sergilendiği P&G Vision House toplantısından geriye kalanlar…





2014 İLKBAHAR- YAZ GÜZELLİK TRENDLERİ

Voodoo Child

Paslı metalik tonlar ya da altın ve bronz vurgular Voodoo bebeğinin simgelediği makyajın ana hatları. Saçlar ise uzak diyarlardan ya da kabilelerden ilham alan güçlü şekillerle yorumlanıyor. Hem yaratıcı hem de obsesif bu görüntü, kendisini ifade etmekten asla korkmayanları temsil ediyor.



Privée

Privée kadını zarif hem mesafeli hem de yakın olma sanatında usta. Kesin yapısı, neredeyse mimari olarak adlandırılabilecek akıcı ancak açılı şekiller taşıyan saç kesimine yansıyor. Güçlü kozmetik tonlardan korkmayan, hem parlak hem de opak; canlı pembe ve orman meyveleri tonlarını seven Privée, zenginlik ve sofistike tavrı yansıtıyor.



Open Horizon

Bu trend duyulardan ilham alıyor ve su tonları, yosun yeşili ve dalgaların kırılıp sahille buluştuğu yerde köpüğün renginin yer aldığı yumuşak tonlu bir palette kendini gösteriyor. Kozmetik açıdan Open Horizon, tercihini kremsi makyajsız görünümlü, gül suyu pembesi ya da pastel renklerden yana kullanıyor. Saçlar söz konusu olduğunda ise parmaklarınızın arasından kolayca geçirip savurabileceğiniz saçları tercih ediyor.



Urban Orchard

Urban Orchard trendini bir meyve bahçesinin ortasında, meyvelerin parlak, canlı renklerde olduğu ve ayaklar altındaki çiçeklerin inanılmaz derecede gerçek göründüğü bir yerde bulabilirsiniz. Taze ve kolay uygulanan bir makyajla dengeleniyor Urban Orchard; yanaklarda şeftali ve kayısı tonları, dudaklarda modern, şerbetli gelincik çiçekleri vurguları yer alıyor.



