Tülin Şahin’den Elele’ye özel makyaj tüyoları!

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Tülin Şahin, Elele Dergisi Mart sayısına özel hazırladığı kitapçık ile makyaj, bakım, beslenme ve giyim konusunda önerilerde bulundu. Şahin’e göre her kadın bir kahraman! Neden mi? Çünkü… Hem işine hem evine hem çocuğuna hem özel hayatına hem bakımına hem sporuna aynı anda yetişmek zorunda!

Makyaja göz altından başlıyoruz. Pembemsi ya da şeftali tonlarında bir kapatıcı beyaz olandan daha iyidir. Çünkü bu iki renk daha canlı olduğu için yorgun göz altlarını anında canlandırır. Ardından cildinizin sadece kapatılması gereken yerlerini kapatın. Bunu cilt tipinize göre; pudra, fondöten ya da renkli nemlendirici ile yapabilirsiniz. Ama cildinize sadece kapatıcı (concealer) uygularsanız; sabitlemek için üzerine toz pudra da sürmelisiniz. Fondöten kullandığınızda ise yüzünüzü pudralamanız gerekmez.

