Anında ışıl ışıl, göz kamaştırıcı bir görünümü kim istemez? İşte yıllara meydan okumanızı sağlayacak ve size kısa sürede genç bir görünüm kazandıracak makyajın 5 püf noktası...

Yaşımız ne olursa olsun, hepimiz olduğumuz yaştan biraz daha genç ve dinç görünmek isteriz. Genç bir cildin sırrı önce cildi yeterince nemlendirmek ve makyaj hileleriyle kırışıklıkları gizlemekten geçiyor.



1- Kapatın gitsin

Kırışıklıkları ağır kapatıcılarla kapatmak yerine hafif yapıda olan BB kremleri kullanabilirsiniz. BB kremi T bölgenize sentetik fırça yardımıyla sürün, böylece parlamanın da önüne geçebilirsiniz. Aynı fırça yardımıyla cildinizdeki lekeleri de kapatabilirsiniz.

2- Havaya kaldırın

Elmacık kemiklerinizi belirginleştirmek ve havaya kaldırmak için aydınlatıcı highlighter kullanabilirsiniz. Allıkla keskin hatlar oluşturmak yerine aydınlatıcıyı nemlendirici kreminizle karıştırarak yumuşak bir ışıltı oluşturabilirsiniz. Hatta bu karışımla, kaşınızdan çenenize kadar inen çizgiyi de bu şekilde konturlayabilirsiniz.

3- Işık verin

Göz altı morluklarını ve göz kapağında oluşan kızarıklıkları yok etmek için kapatıcı kullanın. Göz kalemi veya rimel konusunda koyu siyahtan uzak durun. Gri veya espresso tonlarında bir göz kalemiyle üste çizgi çekin, alta ise kalemin ucunu dokundurarak noktalar halinde kalem sürün. Kirpikleri ise benzer tonlarında boyayın ve kıvırmayı unutmayın.

4- Neşe katın

Gençlik enerjisini veren iki favori renk hiç kuşkusuz şeftali ve mercan tonlarıdır. Dudaklarınızda bu tonları kullanmayı deneyin. Dudak kenarlarından taşmaları önlemek için de renksiz bir dudak kalemini tercih edin. Renkli dudak kalemleri gibi sert bir görünüme neden olmaz.

5- Dolgunluk ekleyin

Toz allıkların fazla kullanımının yüzünüzdeki kusurları ortaya çıkardığını biliyor muydunuz? Pek çok makyaj artisti bu yüzden allık kullanmayı tercih etmez. Sizin de bu hataya düşmemeniz için krem allıkları kullanmanızı öneriyoruz. Krem allıklar dolgunlaştırıcı bir görünüm sağlar. İçerisinde kahverengi tonlarının da olduğu krem allıklarla cildiniz beş yıl öncesine dönebilir.

Deran Çetinsaraç/Formsanté

