Yaz makyajında doğallık ön planda. Gece makyajı için yoğun dumanlı gözler yine favori. Dudaklarda ise kışkırtıcı kırmızılar sezonun gözdelerinden...

Youtuber ve blogger Ece Dinç, yaz makyajı trendleri hakkında tüyolar verdi.

Elma şekeri dudaklar

Yaz denince ilk aklımıza gelen kışkırtıcı kırmızının etkisi bu sezon da ön plana çıkıyor. Parlak kırmızı rujlar minimal ve doğal göz makyajı ile tamamlanıyor. İddialı renklerle dudaklar yüzün en çekici noktası olarak göze çarpıyor.

Dumanlı göz makyajı

Özellikle gece makyajında tercih edilen dağınık, dumanlı göz makyajı trendi, yaz aylarında da podyumları terk etmiyor. Siyahın ya da kahvenin cazibesiyle göz rengini ortaya çıkaran, dumanlı gözler kişinin ifadesini belirginleştiriyor.

Şeftali tonlu farlar

Kolay uygulanabilirliği ve şeker gibi görünümüyle gönülleri fetheden şeftali farlar yüzde sıcak bir görüntü oluşturuyor. Makyajla arası iyi olmayanların bile rahatlıkla uygulayabildiği şeftali tonlar her göz rengine yakışıyor ve yaz aylarında son dakika buluşmalarında kurtarıcı oluyor.

Mavinin her tonu gözde

Mavinin neredeyse her tonunun defilelerde karşımıza çıkması modacıların ve makyaj artistlerinin bu yeni akımı nasıl benimsediğini gösteriyor. Ece Dinç, okyanus etkisini sade bir görünüm ile yakalamak isteyen kullanıcılar için mavi farı eyeliner olarak kullanmalarını öneriyor.

Gözlerde galaksi etkisi

Demode olmaya başlayan simli farları modacılar çok havalı bir trendle yeniden göz önüne çıkartıyor. Fütüristik şekiller ve neon renklerle kombinlenen simli farlar, geleceğin esintisini gözlere taşıyor.

Doğal makyaj

Doğal ve makyaj yapılmamış gibi bir görüntüye ulaşmak isteyen kadınların bu yaz en çok tercih edeceği makyaj trendi bu olacak gibi gözüküyor. Az miktarda makyaj ile kusurları kapatıp hatları vurgulayarak sade bir görüntüye ulaşılabiliyor.

Yoğun kirpikler

Önümüzdeki sezonun en trendy görünümlerinden biri de dolgun, yoğun ve hacimli kirpikler olacak. Bakışlara çekici bir hava verirken, derinlik katan bu yöntem ile biraz retro biraz seksi bir görünüm elde edilebiliyor.