Yaz makyajı nasıl olmalı?

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Sıcak havaların etkisiyle cilt yapısında oluşan değişimler makyaj ve bakım alışkanlıklarımızı değiştirmemizi gerektiriyor.

Yaz aylarında cilt daha fazla yağ üretiyor ve gözenekler açılıyor. Üzerine bir de koruyucu krem kullanıldığında ya da makyaj yapıldığında ciltte leke ve alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor. Lotis Pharma Anti Aging Yaşam Koçu Göknur Eser Türkmen, başta temizleyiciler olmak üzere cildimizde kullandığımız günlük ürünleri gözden geçirmemizi öneriyor. En doğrusunun ise cilt tipine uygun, içeriğinde sabun ve deterjan hammaddesi bulunmayan, az köpüren, temizleyiciler olduğunu söylüyor. Yaz aylarında en doğru nemlendiricinin güneş koruyucusu olması gerektiğini sözlerine ekleyen Göknur Esen Türkmen, makyaj yapmadan önce güneş koruyucusu sürülmesi gerektiğini belirtiyor. Sıra makyaja geldi… Hafif renkli fondöten ve koruyucunun bir arada sunulduğu ürünleri tercih edebilirsiniz. Ancak koruma değerinin 20-30 SPF arasında olmalı. Makyaj malzemelerinin yağ içermemesine dikkat etmek gerekiyor. Suya dayanıklı olan water-proof ürünler de kurtarıcınız olabilir. Makyaj temizleyicinizin ardından ise mutlaka cilt temizleyicisi ve su kullanmalısınız.