Yaz önerileri

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Güneş yanıkları, bakımsız saçlar ve cilt sorunları nedeniyle yazın güzelliğinize gölge düşmesin! İşte yazı hem güzel hem de bakımlı geçirmenizi sağlayacak ipuçları…

Yaz makyajı tüyoları

Yazın makyaj yapmaya başlamadan önce süreceğiniz nemlendiricinin çok yağlı olmamasına ve güneş koruyucu özelliği bulunmasına dikkat etmelisiniz. Daha sonra yüzünüze bronzlaştırıcı bir pudra sürebilirsiniz. Pudrayı bir fırça yardımıyla tüm yüzünüze iyice yedirirken boyun kısmınızı da atlamamalısınız. Çünkü boynunuz farklı bir tonda olursa çirkin bir görüntü oluşacaktır. Gözleriniz için ise parıltılı farları tercih edebilirsiniz. Sarı, turuncu ya da beyaz tonlarındaki bir farı kaşınıza kadar sürebilirsiniz. Kirpiklerinize akmayan bir rimel sürdükten sonra pembe, turuncu ya da bakır tonlarında bir rujla yaz makyajınızı tamamlayabilirsiniz.



Eğer fazla yandıysanız...

Koruma faktörü yüksek bir ürünle güneşlendiniz fakat yine de güneşte yandınız mı? Yaz aylarında hem bronz görünmek hem de sağlıklı güneşlenmek ayrı bir çaba istiyor. Uzmanlar koruyuculuk oranı yüksek en az SPF 15 özellikli ürünler kullanmanızı tavsiye ediyor. Siz de tatile bu ürünlerden birini alarak gitmiş olabilirsiniz. Fakat yine de güneşte haşlandıysanız sorun üründe değil sizin korunma şeklinizde olabilir. Çünkü birçok kişi koruyucu ürünü güneşin altında bir defa sürmenin yeterli olduğunu düşünüyor. Oysa bu ürünleri güneşe çıkmadan önce sürmek gerektiği gibi suya girdikten sonra da tekrar uygulamak önem taşıyor. Uzmanlar ayrıca bu ürünlerin etkisini geçiren en önemli şeyin de havlu ile kurulanmak olduğunu belirtiyor. Sudan çıktıktan sonra havlu ile kurulandığınızda ürünün koruyuculuk etkisi de azalıyor. Bu nedenle ürününüz suya dayanıklı olsa da sudan çıktıktan sonra tekrar krem sürmekte fayda bulunuyor.

