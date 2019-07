Yaza özel makyaj koleksiyonları, renkli dudak parlatıcıları, güneş ve denizin yıpratıcı etkilerinden saçları koruyan bakım ürünleri, antioksidan etkili nemlendiriciler, detoks maskeleri… Kozmetik dünyası yeni sezonu heyecanla karşılıyor.

Derleyen: Gülru İncu



Tom Ford

Tatlı ve baştan çıkarıcı

Tom Ford merakla beklenen Private Blend Lost Cherry parfümünü ve parfümden ilham alan rujunu tanıttı. Lost Cherry parfümünde siyah kiraz, acı badem yağı, griotte şurubu, Türk gülü, Peru balsamı, sandal ağacı, vetiver, sedir ve kavrulmuş Tonka, zıtlıkları yansıtıyor. Tatlı ve mayhoş, parlak ve karanlık gibi zıtlıklar ön plana çıkıyor.





Lost Cherry ruj 325 TL, Lost Cherry 50 ml parfüm 1560 TL



Givenchy

Yaz manzaraları

Güneş, sıcak, gökyüzü, keyif, deniz ve sonsuz hayaller… Givenchy’nin 2019 Yaz Koleksiyonu Solar Pulse güneşi çağrıştıran iki renge, turuncu ve maviye odaklanıyor, çünkü bu iki kontrast renk bir araya gelince tatili çağrıştırıyor. Healthy Glow Pudra, ışıltılı bir cilt yaramak için tasarlandı. Khol Couture Waterproof Göz Kalemi, eyeliner ve far olarak kullanmak için de ideal. Gloss Interdit Vinyl Ruj ise ekstra parlak ve ıslak görünümlü.





Gloss interdit vinyl ruj 218 TL, Healthy Glow Pudra 375 TL



Nuxe

Anında detoks etkisi

Cilt bakımına zaman ayıramamaktan şikayetçiyseniz size güzel bir haberimiz var; Nuxe’ün yeni maskeleriyle cildinizde anında detoks etkisini hissedebilirsiniz. Insta-masque Peeling, Detoks ve Kil; cildi nazikçe arındırmaya, rahatlatmaya, tıkanık gözenekleri açmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı oluyor.





Insta-Masque peeling, detoks, kil maskesi 125 TL



Darphin

Müthiş dudaklar

Gerçek çiçek yaprakları içeren hafif dokusuyla üç farklı esans seçeneğine sahip olan Darphin Petal Infusion Lip and Cheek Tint, dudakları canlandırıyor, nemlendiriyor ve renklendiriyor. Kalendura, mavi kantaron ve gül özleri içeren yüzde 98’i doğal olan bu balm’lar yaz makyajınızın vazgeçilmezi olabilir.





Petal infusion lip and cheek tint 249 TL



Estee Lauder

Nemli ve aydınlık görünüm

Double Wear Instant Fix Concealer’ın çift taraflı nemlendirici baz ve kapatıcısı, göz çevresini daha aydınlık ve daha canlı bir görünüme kavuşturmaya yardımcı oluyor. Baz, göz çevresindeki ince ve kuru çizgileri anında nemlendiriyor. Kapatıcının pürüzsüz bir şekilde dağılmasını sağlıyor. 24 saat kalıcı olan kapatıcı ise göz çevresindeki koyu halkaları, lekeleri ve renk farklılıklarını ortadan kaldırıyor.





Double wear instant fix concealer kapatıcı 189 TL



Phyto

Parlak ve nemli

Gücünü bitkilerden alan Phyto’nun Phyto Plage serisi, şampuan ve güneş koruma bakım spreyinden oluşuyor. Güneşe ve deniz suyuna maruz kalan saçları koruyor, nemlendiriyor ve parlaklık sağlıyor. Phyto Plage Güneş Koruma Bakım Spreyi’ndeki kalendula özü saçları yumuşatıyor. Tatlı badem özü saçlara parlaklığı geri kazandırıyor. İçeriğindeki ayçiçeği tohumu ise doğal koruma kalkanı oluşturuyor.