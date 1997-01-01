Derleyen: Gülru İncu
Tom Ford
Tatlı ve baştan çıkarıcı
Tom Ford merakla beklenen Private Blend Lost Cherry parfümünü ve parfümden ilham alan rujunu tanıttı. Lost Cherry parfümünde siyah kiraz, acı badem yağı, griotte şurubu, Türk gülü, Peru balsamı, sandal ağacı, vetiver, sedir ve kavrulmuş Tonka, zıtlıkları yansıtıyor. Tatlı ve mayhoş, parlak ve karanlık gibi zıtlıklar ön plana çıkıyor.
Lost Cherry ruj 325 TL, Lost Cherry 50 ml parfüm 1560 TL
Givenchy
Yaz manzaraları
Güneş, sıcak, gökyüzü, keyif, deniz ve sonsuz hayaller… Givenchy’nin 2019 Yaz Koleksiyonu Solar Pulse güneşi çağrıştıran iki renge, turuncu ve maviye odaklanıyor, çünkü bu iki kontrast renk bir araya gelince tatili çağrıştırıyor. Healthy Glow Pudra, ışıltılı bir cilt yaramak için tasarlandı. Khol Couture Waterproof Göz Kalemi, eyeliner ve far olarak kullanmak için de ideal. Gloss Interdit Vinyl Ruj ise ekstra parlak ve ıslak görünümlü.
Gloss interdit vinyl ruj 218 TL, Healthy Glow Pudra 375 TL
Nuxe
Anında detoks etkisi
Cilt bakımına zaman ayıramamaktan şikayetçiyseniz size güzel bir haberimiz var; Nuxe’ün yeni maskeleriyle cildinizde anında detoks etkisini hissedebilirsiniz. Insta-masque Peeling, Detoks ve Kil; cildi nazikçe arındırmaya, rahatlatmaya, tıkanık gözenekleri açmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı oluyor.
Insta-Masque peeling, detoks, kil maskesi 125 TL
Darphin
Müthiş dudaklar
Gerçek çiçek yaprakları içeren hafif dokusuyla üç farklı esans seçeneğine sahip olan Darphin Petal Infusion Lip and Cheek Tint, dudakları canlandırıyor, nemlendiriyor ve renklendiriyor. Kalendura, mavi kantaron ve gül özleri içeren yüzde 98’i doğal olan bu balm’lar yaz makyajınızın vazgeçilmezi olabilir.
Petal infusion lip and cheek tint 249 TL
Estee Lauder
Nemli ve aydınlık görünüm
Double Wear Instant Fix Concealer’ın çift taraflı nemlendirici baz ve kapatıcısı, göz çevresini daha aydınlık ve daha canlı bir görünüme kavuşturmaya yardımcı oluyor. Baz, göz çevresindeki ince ve kuru çizgileri anında nemlendiriyor. Kapatıcının pürüzsüz bir şekilde dağılmasını sağlıyor. 24 saat kalıcı olan kapatıcı ise göz çevresindeki koyu halkaları, lekeleri ve renk farklılıklarını ortadan kaldırıyor.
Double wear instant fix concealer kapatıcı 189 TL
Phyto
Parlak ve nemli
Gücünü bitkilerden alan Phyto’nun Phyto Plage serisi, şampuan ve güneş koruma bakım spreyinden oluşuyor. Güneşe ve deniz suyuna maruz kalan saçları koruyor, nemlendiriyor ve parlaklık sağlıyor. Phyto Plage Güneş Koruma Bakım Spreyi’ndeki kalendula özü saçları yumuşatıyor. Tatlı badem özü saçlara parlaklığı geri kazandırıyor. İçeriğindeki ayçiçeği tohumu ise doğal koruma kalkanı oluşturuyor.