Denizin ve güneşin olumsuz etkilerine karşı kendimizi korurken bakımlı olmanın ve kadın olmanın keyfini doyasıya çıkarmaya hazırız.

Yazı: Gülru İncu



Maybelline

Nude aşkına

Mat rujlardan vazgeçemiyorsunuz değil mi? Öyleyse güzel bir haberimiz var. Maybelline’in Super Stay Matte Ink ruj ailesine dokuz renk eklendi. Super Stay Matte Ink Un-nude serisinin 16 saat dayanan likit mat rujları, yoğun pigmentlerle zenginleştirilmiş sıra dışı nude renklerden oluşuyor.







Chanel

Gecenin rengi

Chanel 2018 Eyes Collection’ı kısa süre önce tanıttı. Gecenin büyüsünden ilham alan koleksiyonda, geceyle beraber gizemli bir örtünün altında saklanan renkler, gölgelerden ve neon ışıklarından etkilenmiş. Pembe, tarçın rengi, parlak yeşil ve mavi mor ve siyahla beraber kullanılmış. Koleksiyonun fiyatları henüz belli değil ama şimdiden radarımıza girdi.





Peeling etkili yüz yıkama jeli 49.90 TL



Yves Rocher

Temizlerken onarıyor

Yves Rocher’nin yeni ürünü Peeling Etkili Yüz Yıkama Jeli, konsantre afloya özü sayesinde cildi onarıyor ve dış etkenlere karşı koruyor. İçeriğinde bulunan mikro tanecikler sayesinde de cildi makyaj izlerinden ve kirden arındırıyor. Ayrıca silikon, renklendirici, paraben ve mineral yağ içermiyor.



