Bakımlı olmayı seven kadınlar için Buse Terim'den birkaç küçük öneri... Deneyin, en güzel siz olun!

Bu sezon menekşe rengi, kirli sarı, haki gibi renklerde farları karıştırarak, beklenmedik bir görünüm yakalamak çok moda. Marni, Maxmara, Diane von Furstenberg gibi markalardaörneklerini gördüğümüz bu görünüm için Mac’in geniş renk paletine göz gezdirebilirsiniz. Yine gözlerde, kıyafetlerde de sıkça karşımıza çıkan mimari çizgileri görüyoruz. Sert bakışlar yakalamak için eyeliner’ınız en yakın arkadaşınız olacak. Bobbi Brown, benim eyeliner konusunda severek kullandığım bir marka, doğru fırça ile yaratıcı eyeliner uygulamaları deneyebilirsiniz. Ciltte ise parlak ve ışıltılı bir görünüm yakalamak bu kış da çok moda. Aydınlatıcılar sayesinde ışıl ışıl bir yüze sahip olabilirsiniz. Fazla çaba sarf etmeden yapılmış gibi görünen bir makyajın anahtarı da bu parlak, makyajsız gibi duran ciltte gizli.