Yeni renk koleksiyonu

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Amway Artistry'nin yeni renkleri “Enchanted Garden” mart ayının ilk haftasında satışa sunuluyor.

Amway Artistry’nin her sezon limitli sayıda ürettiği yeni renk koleksiyonu “Enchanted Garden” mart ayının ilk haftasında satışa sunuluyor. Ünlü Hollywood yıldızı Teresa Palmer’ın yüzü olduğu koleksiyonda göz alıcı ve çaprıcı renkler hakim. Limitli sayıda üretilen yeni koleksiyon; iki farklı renk seçeneği sunan Üçlü Sıvı Göz Farı Seti (Pearl, Sparkle), Allık (Sequined Rose, Soft Peach), Göz Kalemi (Bronzed Patina, Port Wine) ve İkili Dudak Parlatıcısı’ndan (Lilac Shimmer, Fresh Pink) oluşuyor.

Üçlü Sıvı Göz Farı: 105,93 TL

Allık: 83,63 TL

Göz Kalemi: 55,76 TL

İkili Dudak Parlatıcısı: 72,48 TL

