“Yeni ürün varsa ilk deneyen ben olmalıyım”

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Nilgün Yıldız, güzellik sırlarını anlatıyor.

"Çocukluğundan beri annesinin makyaj masası önünden kalkmayan kızlardan biri de benim. Arkadaşlarım içerde oyun oynarken ben eve gelen misafirlerin rujunun rengini, parfümünü merak ederdim. Güzellik ile profesyonel anlamda tanışmam ise Formsanté Dergisi ile oldu. Derginin güzellik editörü olarak yeniliklerden haberdar olmak harikaydı. Sonrasında ise elele.com.tr’deki blog’um geldi. Burada denediğim ürünlerden ve yöntemlerden bahsediyorum. Ne de olsa güzelleşmek için yeni bir yöntem ya da ürün varsa ilk deneyecek ben olmalıyım!"



En memnun kaldığım uygulamalar

Blog’umda daha çok yeni çıkan yöntemlerden bahsetmeyi seviyorum. Bu yöntemler genelde cerrahi olmayan yeni teknolojilerin kullanıldığı uygulamalar oluyor. Önce kendim uyguluyor sonra da yazıyorum. Böylece okuyanlara da sonuçlar hakkında tavsiye verebiliyorum. Bugüne kadar uyguladığım yöntemler arasında en memnun kaldıklarıma gelirsek:

Selülit: Bugüne kadar birçok yöntem denedim ama bu uygulamalar arasında en çok Vella Shape’ten memnun kaldım. Bölgesel zayıflama için kullanılan bu yöntemden en çok da selülitler konusunda sonuç aldım. Uygulanması oldukça basit. Uygulama başlığıyla sorunlu olan bölgeye 45 dakikaya yakın masaj yapılıyor. Siz sadece uzanıyorsunuz ve masaj keyfini yaşıyorsunuz. Tabii arada bölge ısındığı için sıcaklık hissedebilirsiniz. Bunun dışında rahatsız edici bir durum olmuyor. Uygulama ile ciltteki kolajen miktarının artması ve radyo frekans dalgaları ile cildin güçlenip, sıkılaşması amaçlanıyor. Böylece selülit görüntüsü iyileşiyor. En önemlisi bölgenin durumuna göre dört seanstan sonra gözle görülür sonuçlar elde edilmesi. Bu işlemden sonra tek yapmanız gereken ise bol su içmek. Üçüncü seanstan sonra fark edilir sonuçlar almaya başladığım için en sevdiğim yöntemlerden biri.

Botoks: Artık hepimizin bildiği gibi ince kırışıklıklar üzerinde botoks kadar etkili bir şey yok. Galiba ben de bir botoks bağımlısıyım! Evet, yanlış duymadınız fakat botoks denilince aklınıza şaşırmış bakışlar gelmesin. Çünkü doğru şekilde yapılan botoks işlemi asla fark edilmiyor. Özellikle gülerken göz çevremde oluşan kırışıklıklardan çocukluğumdan beri rahatsız olduğum için yaptırdığım bir işlem. Ben yılda bir ya da iki defa yaptırıyorum.

Mikro pigmentasyon: Bu yöntemi kaşlarımda denedim ve memnun kaldım. Kaşlara yapılan dövmeler beni her zaman görüntüsü itibariyle rahatsız ettiği için bu yöntemi tercih ettim. Uygulamadan önce hem doğru şekli hem de rengi bulmak adına geniş bir zaman harcanıyor. Sonrasında mikro incelikteki iğnelerle deri altına pigmentler yerleştiriliyor. İlk olarak kaşların üzerine uyuşturucu bir anestezik krem sürülüyor. Yarım saat kadar bekliyorsunuz, uyuşmuş olan bölge bir iğnenin ucuyla hafif çizikler halinde kazılıyor. Böylece daha güçlü bir anestezi ile uyuşturuluyor. Sonrasında kaş rengine uygun renkler bulunuyor ve işlem başlıyor. İşlem sırasında hiçbir şey hissetmiyorsunuz ve yaklaşık bir saat sürüyor. İşlem sonrasında o bölgenin mikrop kapmaması için bir krem veriliyor ve bu kremin bir haftaya yakın o bölgeye gün içinde sürekli olarak sürülmesi gerekiyor. Ayrıca işlemin yapıldığı gün kesinlikle suyla temas edilmemeli ve sonrasındaki günlerde de duştan önce kaşların vazelin ile kaplanması gerekiyor. Kesinlikle dövme gibi durmuyor. Bir de unutmadan söyleyeyim renkler 2-3 yıl içinde siliniyor, eğer rengi koruyarak devam etmek istenirse de 12-15 ay zarfında tekrarlanması öneriliyor. Rötuş için ise bir ay sonra tekrar gitmek gerekli.



