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Yeni sezon sadece moda dünyasında değil güzellik dünyasınında kapılarını çalıyor

Jimmy Choo’dan bir ilk…

Jimmy Choo’nun ilk parfümü, şişesi ve kokusuyla ayakkabıdan sonra yeni bir tutku yaratacağa benziyor. Güzellik ve güç aurasını temsil eden parfümün tepe notalarında yer alan yeşil armut ve İtalyan portakalı canlandırıcı güzellik sunarken, kalp notasında leopar orkide büyüleyici bir etki yaratıyor. Şişe tasarımı Murano cam kesimlerinden ilham alınarak yaratılan parfüm, sadece Sephora’larda satışa sunuluyor.



