Yeni sezon sadece moda dünyasında değil güzellik dünyasınında kapılarını çalıyor
Jimmy Choo’dan bir ilk…
Jimmy Choo’nun ilk parfümü, şişesi ve kokusuyla ayakkabıdan sonra
yeni bir tutku yaratacağa benziyor. Güzellik ve güç aurasını temsil eden
parfümün tepe notalarında yer alan yeşil armut ve İtalyan portakalı
canlandırıcı güzellik sunarken, kalp notasında leopar orkide büyüleyici
bir etki yaratıyor. Şişe tasarımı Murano cam kesimlerinden ilham alınarak
yaratılan parfüm, sadece Sephora’larda satışa sunuluyor.