Benefit High Brow ve High Brow Glow yenilenen formülleri ile düşük kaşları olanların imdadına yetişiyor.

Düşük kaşların en büyük yardımcı High Brow Kaş Aydınlatıcı ve Kaldırıcı kalem ile kaşlar saniyeler içerisinde daha kalkık görünüyor. Kalkık kaşlar sayesinde aydınlanan göz çevresi de makyaj severlerin daha dinlenmiş ve aydınlık bakışlara kavuşmasına yardımcı oluyor. High Brow Glow ise sedefli yapısı ile göz çevresine doğal bir ışıltı vererek kaşları daha kalkık gösteriyor. Özellikle koyu tenlerin vazgeçemediği ürün yenilenen yapısı ile çok daha kolay uygulanıyor.

Nasıl uygulanır?

Kaş altına uygulayarak, ince uçlu bir fırça ya da yüzük parmağınız yardımıyla nazikçe dağıtın.