Yılbaşı gecesine hazır mısınız?

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Yılbaşı gecesi fark yaratmanın en önemli kurallarını yerine getirin, ışığınızla gecenin yıldızı olun!

Cildinizi arındırın

Arınmış bir cilt kusursuz bir makyaj için ilk şart. Bu yüzden katılacağınız davet öncesi ilk hazırlığınız cildinizle başlamalı. Maske ve peeling gibi destekleyici ürünlerle cildinizi derinlemesine temizlemelisiniz. Gözeneklerinizin sıkı ve cildinizin nemlendirilmiş olması makyajınız için harika bir zemin hazırlayacaktır.



Işıldayan bir ten…

Elbisenizden önce teniniz kusursuz olmalı. Duş sırasında vücudunuza yapacağınız peeling sayesinde ölü derilerden arınıp pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Sonrasında vücudunuza uygulayacağınız vücut yağı ise yumuşacık bir ten yaratacaktır. Bacaklarınızın ve dekoltenizin pürüzsüz görünmesi geceyi özgürce geçirmek için ihtiyacınız olan tek şey!



En trendi tırnaklar

Gece için yeni sezon oje koleksiyonlarından hem elbisenize hem de ruhunuza uyum sağlayacak bir renk seçmenin tam zamanı. Leopar, metalik, puantiyeli gibi farklı uygulamalar da deneyebilirsiniz. Koyu renk oje kullanacaksanız tırnağınıza önce renksiz bir cila sürmeyi unutmayın. Ayrıca el peeling’i kullanarak kısa sürede manikür etkisi yaratabilirsiniz.



