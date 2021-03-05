Pure Line'dan yeni ürün: Katı ve sıvı sabun
Pure Line şimdi de gül, yasemin, deniz mineralleri hindistan cevizi & vanilya çeşitleri bulunan katı ve sıvı sabun piyasaya sürdü.
Pandemi döneminde önemi artan el hijyeni ihtiyacını karşılamak üzere yeni nesil 80° kolonyalar üreten Pure Line şimdi de katı ve sıvı sabun piyasaya sürdü.
Tüm ürünlerinde olduğu gibi sabunlarında da renklendirici ve paraben bulunmuyor.
Gül, yasemin, deniz mineralleri hindistan cevizi & vanilya çeşitleri bulunan sabunlar raflarda yerini aldı.