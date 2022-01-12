Bukleli saçlar için vegan saç bakımı nasıl olmalı? İşte vegan saç bakımı ipuçları

Kendi dalgalı, bukleli ve kıvırcık saçlarınızı benimsemek sadece moda için değil, aynı zamanda kişisel ve saç sağlığınız için de gereklidir. Hepimiz iç dünyamızı keşfetmeye, kullandığımız ürünlerin vücudumuz ve çevre üzerindeki etkileri hakkında daha bilinçli olmaya başlıyoruz. Çoğumuz vegan ve hayvanlar üzerinde test edilmeyen alternatifler aramaya başlıyoruz.



Aveda, hayvanlar üzerinde test edilmeyen, vegan, %100 rüzgar ve güneş enerjisiyle üretilen formüller sunarken, bu formüllerini de geri dönüştürülmüş şişelerde sunuyor. Siz de bukleli saçlarınız için en ideal ürünleri ve saç bakım rutinini keşfedebilirsiniz! Bukleli saçlar için vegan saç bakımı nasıl olmalı? İşte vegan saç bakımı için ipuçları...

1.ADIM: SAÇINIZIN ONARILMAYA MI YOKSA NEMLENDİRİLMEYE Mİ İHTİYACI VAR?

Saçınızın neye ihtiyacı olduğu konusunda emin değil misiniz? Doğru yerdesiniz.

Kıvırcık saçlar için en ideal ürünün hangisi olduğunu keşfederken, ilk adımda saçınızın kuru mu yoksa yıpranmış mı olduğunu anlamak ve saçınızın neme mi yoksa onarılmaya mı ihtiyaç duyduğunu belirlemek gerekir. Saçınızın hangi çözüme ihtiyacı olduğunu evde yapabileceğiniz iki kolay testle anlayabilirsiniz.

YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN ELASTİKİYET TESTİ

Bir tutam ıslak saçı saç köklerinizden itibaren her iki ucundan nazikçe çekin. Saç kendi uzunluğuna dönmeden önce yaklaşık üçte bir oranında uzarsa, saçınızın canlı olduğunu anlayabilirsiniz. Saç teliniz uzamıyorsa veya kopmadan önce çok az esniyorsa, saçınızın yıpranmış olduğunu ve protein açısından zayıf olduğunu anlayabilirsiniz

KURU SAÇLAR İÇİN GÖZENEK TESTİ

Başparmağınız ve işaret parmağınız arasında saçın bir bölümünü tutun. Parmaklarınızı saç uçundan saç derisine doğru kaydırarak hafifçe geriye doğru tarayın. Saçınız sertse ve kolayca geri taranıyorsa, gözenekli ve nemsizdir. Alternatif olarak, saç fırçasından birkaç tutam saç alın ve bir bardak suya koyun. Saçınız suyun üzerinde yüzüyorsa, gözeneklilik oranı düşüktür. Saç suyun dibine batarsa, gözenek oranı yüksektir.

2. ADIM: SAÇ BAKIM RUTİNİNİZDE HANGİ ŞAMPUANI KULLANMALISINIZ?

Saçınızın kuru veya yıpranmış olup olmadığına karar verdiğinize göre aşağıda önerdiğimiz farklı şampuan türlerini inceleyebilirsiniz.

YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ

botanical repair™ boyalı ve kimyasal işlem görmüş saçlar da dahil olmak üzere tüm saç tipleri ve dokuları için formüle edilmiştir. Hem evinizde kendi profesyonel bakımınızı uygulamanız için, hem de salonlada uygulanan profesyonel saç bakımı için geliştirilmiş formüllere sahip bir saç bakım serisidir. İleri bitkisel teknoloji ile geliştirilen %94 doğal türevli seri, yıpranmış saçları içten dışa güçlendirmeye, onarmaya ve korumaya yardımcı olur.

Sacha inchi, avokado ve yeşil çay gibi güçlü bileşenlerle geliştirilen ileri bitkisel teknolojisi ve doğal türevli içeriği sayesinde, saç içinde yeni bağların oluşumunu destekleyerek saçı içten dışa güçlendirmeye ve onarmaya yardımcı olur. Yıpranmış saçların görünümünü ve hissiyatını anında iyileştirerek daha canlı, daha yumuşak ve daha parlak görünmesini sağlar.

Sülfat içermeyen botanical repair™ yıpranmış saçlar için onarım şampuanı, saçtaki fazla sebumu, ürün kalıntılarını ve kirliliği gidermek için nazikçe saçı temizler. Saça bakım yapmak ve karışan saçları kolayca açmak için ise botanical repair™ yıpranmış saçlar için onarım kremini kullanabilirsiniz. Birlikte kullanıldığında, yıpranmış saçları güçlendirmeye ve onarmaya yardımcı olurken, gelecekteki oluşabilecek yıpranmalara karşı da saçı korumaya yardımcı olur.

KURU SAÇLAR İÇİN ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ

Nutriplenish™ serisiyle, nemli ve canlı görünen, yönetilebilir saçlar sunmak için doğadaki en besleyici süper besinleri kullanarak yoğun nemlendirici bir koleksiyon geliştirdik. %94 doğal türevli formüllerimiz; organik nar yağı, hindistan cevizi yağı ve mango yağı gibi nemlendirici, besin değeri yüksek içeriklerden oluşan karışımımızla desteklenir.

Her saç tipi ve dokusuna hitap etmek için iki farklı nutriplenish™ koleksiyonu yarattık: hafif ve yoğun nemlendirici seriler

HAFİF NEMLENDİRİCİ SERİ

Hafif nemlendirici serimiz, kuru saçları pürüzsüzleştirir ve nemlendirir, saçta hızla emilen hafif yapılı yağlarla formüle edilmiştir. İnce ve orta telli saçlar için ideal olan nutriplenish™ hafif nemlendirici şampuan ve saç kremimiz, saçı yumuşatır, kontrol edilebilirlik sağlar ve saçı daha canlı gösterir.

YOĞUN NEMLENDİRİCİ SERİ

Orta ve kalın telli saç tipleri için ideal olan zengin dokulu ve derinlemesine nem sağlayan serimiz, hafif nemlendirici serimize kıyasla %50 daha fazla besleyici yağ içerir. Nutriplenish™ yoğun nemlendirici şampuan ve saç kremimiz birlikte kullanıldığında daha yumuşak ve kolay açılabilen saçlar sunarken, saçı derinlemesine besler, yeniler ve nemlendirir.

SAÇ TABLOMUZ DÜZ (1A) SAÇ TİPİNDEN BUKLELİ (4C) SAÇ TİPİNE KADAR TÜM İNCE VE KALIN TELLİ SAÇ TİPLERİNİ VE SİZİN İÇİN EN İDEAL NUTRIPLENISH SERİSİNİN HANGİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR



3. ADIM: BUKLELİ SAÇ STİLİNİZİ UZATMAK MI YOKSA BELİRGİNLEŞTİRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?

Buklelerinizi belirginleştirmek ve arttırmak mı yoksa stilini uzatmak mı istediğinize karar verelim.

Bu karar, saç bakım rutininizde kullanmanız gereken ürünleri belirleyecektir. Kullanılacak ürünler saç ve bukle tipine göre değişiklik gösterir ve tek bir ürün her saç tipine uymaz.

BUKLELİ SAÇ STİLİNİ UZATMAK İÇİN ÖNERİLER

Dalgalı Saçlar & Doğal Bukleler (2A ila 2C )

Yıkandıktan sonra daha pürüzsüz bir saç stili elde etmek için, smooth infusion™ saç şekillendirme öncesi düzleştirici kremi kullanmaya başlayın ve ardından smooth infusion™ besleyici saç şekillendirici krem ile devam edin. Ardından, saçınızı bir fön makinesiyle şekillendirmek için ahşap saç fırçamızı kullanabilirsiniz.

Smooth infusion™ organik aloe, mısır ve guar fasulyesinden elde edilen, saç üzerinde pürüzsüz, hafif bir yüzey oluşturan ve kütikül yüzeyinin pürüzlü olduğu yerlerde pürüzsüzleşmesine yardımcı olan bir karışıma sahiptir. Smooth infusion™ saç şekillendirme öncesi düzleştirici krem, şekillendirmeyi kolaylaştırmak için saçta pürüzsüz bir yüzey oluşturur.

- 12 saate kadar saçı neme karşı korur.

- Organik aloe, mısır ve guar fasulyesinden elde edilen karışım, saçta pürüzsüz bir yüzey oluşturmaya yardımcı olur.

- %92 doğal türevlidir.

Smooth infusion™ besleyici saç şekillendirici krem, nemlendirici cupuaçu ve shea yağları ile nemi saça hapseder ve yoğun nemli havalarda bile gün boyu elektriklenmeyi engeller.

- Saçların doğal şeklini korumaya yardımcı olur.

- %90 doğal türevlidir.

Smooth infusion™ şampuan ve saç kremini daha pürüzsüz saçlar elde etmek için kullanabilirsiniz. Saçınızı şekillendirirken, saç uçlarınızın fazla kuru olduğunu düşünüyorsanız yeniden nemlendirmek için nutriplenish™ nemlendirici durulanmayan saç kremini veya birkaç damla nutriplenish™ çok amaçlı saç bakım yağını kullanabilirsiniz.

- 12 saate kadar saçı neme karşı korur.

- Organik aloe, mısır ve guar fasulyesinden elde edilen karışım, saçta pürüzsüz bir yüzey oluşturmaya yardımcı olur.

- %92 doğal türevlidir.

Smooth infusion™ besleyici saç şekillendirici krem, nemlendirici cupuaçu ve shea yağları ile nemi saça hapseder ve yoğun nemli havalarda bile gün boyu elektriklenmeyi engeller.

- Saçların doğal şeklini korumaya yardımcı olur.

- %90 doğal türevlidir.

Smooth infusion™ şampuan ve saç kremini daha pürüzsüz saçlar elde etmek için kullanabilirsiniz. Saçınızı şekillendirirken, saç uçlarınızın fazla kuru olduğunu düşünüyorsanız yeniden nemlendirmek için nutriplenish™ nemlendirici durulanmayan saç kremini veya birkaç damla nutriplenish™ çok amaçlı saç bakım yağını kullanabilirsiniz.

Yoğun Bukleli ve Kıvırcık Saçlar (3A ila 4C )

Eğer saçınızın daha fazla nemlendirmeye ihtiyacı varsa YENİ nutriplenish™ bukle belirginleştirici nemlendirici jel kremi uygulayın.

Nutriplenish™ bukle belirginleştirici nemlendirici jel kremi, hafif yoğunluktaki bir saç kreminin besleyiciliği ile zengin dokulu nemlendirici bir jelin esnek tutuşunu sağlar. Besin değeri yüksek mango yağı, organik hindistan cevizi yağı ve organik nar yağı gibi bileşenlerle formüle edilen bu jel formül, şekillendirme sırasında saçı besler, nemlendirir ve parlaklık katar.

- Saçı 24 saate kadar neme karşı korumaya ve kabarmasını önlemeye yardımcı olur.

- Daha hacimli bukleler elde etmeniz için saçın kütikül tabakasını pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur.

- %96 doğal türevlidir, hayvanlar üzerinde test edilmemiştir ve vegandır.

BUKLELERİ BELİRGİNLEŞTİRMEK İÇİN ÖNERİLER

Dalgalı Saçlar & Doğal Bukleler (2A ila 2C)

Buklelerinizin daha belirgin olması için ilk adım olarak be curly™ bukleli saçlar için şekillendirme öncesi bakımı, ardından be curly™ bukle belirginleştirici kremi kullanın. Sonrasında buklelerinizi nazikçe kurutmak için bir difüzör ile şekillendirin.

Be curly™ bukleli saçlar için şekillendirme öncesi bakım, kütiküle nüfuz ederek gün boyu kabarmayı azaltırken saçtaki karışıklıkları açan ve belirginleştiren şekillendirme öncesi kullanılan bir saç bakım ürünüdür. Saçları yumuşatırken, buklelerin daha uzun süre korunmasına yardımcı olur.

- Be curly™ bukle belirginleştirici kremin etkisini arttırır.

- Organik baobab ve babassu yağları saçtaki karışıklıkların açılmasını ve yumuşamasını sağlar.

- Bukleli saç formunun gün boyu korunmasını sağlar.

- %90 doğal türevlidir.

Be curly™ bukle belirginleştirici krem bukleleri yoğunlaştırır, elektriklenmeyi azaltır, kıvırcık veya dalgalı saçlar için parlaklığı artırır. Buğday proteini ve organik aloe içeren bu şekillendirici krem, saç ıslandığında yayılır ve saç kuruduğunda saç içine nüfuz ederek buklelerinizi veya dalgalarınızı yoğunlaştırmaya yardımcı olur.

- Bukleleri yoğunlaştırır ve belirginleştirir.

- Elektriklenmeyi azaltır.

- Buklelere parlaklık verir.

- %95 doğal türevlidir.

İçerisinde şekillendirmeden önce kullanılan be curly™ şampuan ve saç kreminin de bulunduğu serinin diğer ürünlerini de keşfedebilirsiniz.

Yoğun Bukleler ve Kıvırcık Saçlar (3A ila 4C)

Daha kalın ve yoğun buklelerde nemlendirme çok önemlidir: nutriplenish™ nemlendirici durulanmayan saç kremi ya da nutriplenish™ çok amaçlı saç bakım yağı, saç şekillendirme öncesinde saçı beslemek için harika çözümler sunar.

Nutriplenish™ nemlendirici durulanmayan saç kremi her saç tipini ve dokusunu anında nemlendirir, karışıklıkları açar ve ısıya karşı korur.

- 230° dereceye kadar ısı koruması sağlar.

- Doğal türevli olarak elde edilen UV filtresi, saçı güneşin kurutucu etkilerine karşı korumaya yardımcı olur.

- Saçı yumuşatır ve yönetilebilirlik sağlar.

- %98 doğal türevlidir.

nutriplenish™ çok amaçlı saç bakım yağı 5 güçlü yağ karışımından oluşur, farklı kullanım şekilleri sunar ve tüm saç tipleri için besin değeri yüksek içeriği sayesinde derinlemesine nemlendirme ve parlaklık sağlar. Kişileştirilmiş kullanım, nemin saça geri kazanılmasına yardımcı olur.

Çok amaçlı saç bakım yağının nem ve parlaklık sağlayan 5 farklı kullanım şekli:

- Şampuan Öncesi Bakım: Nemlendirme için yağı elinize alın ve duşa girmeden önce kuru saça kökten uca eşit şekilde uygulayın. Sonrasında saçı şampuanlayın.

- Durulanmayan Bakım: Nemlendirme ve parlaklık için duş sonrasında havluyla nemi alınmış saça yağı eşit şekilde uygulayın. İstediğiniz gibi şekillendirin.

-Şekillendirme Sonrası Bakım: Saç ortasından uçlara doğru gerektiği kadar kuru saça uygulayın.

-Gece Bakımı: Yoğun nemlendirme için kuru saça kökten uca uygulayın ve nazikçe saça yedirin. Durulamayın. Sabah uyanınca saçınızı yıkayın.

- Nemlendiren Saç Derisi Masajı: Ürünü çok kuru saçlarda saç derisine de masaj yaparak uygulayabilir ve sonrasında saçınızı yıkayabilirsiniz.

Saçınızı kurutmadan önce buklelerinize belirginlik kazandırmak için be curly™ bukle belirginleştirici krem ile devam edin.

5. ADIM: SAÇIN 2. VE 3. GÜNLERİNDE BUKLELERİNİZİ NASIL TEKRAR CANLANDIRABİLİRSİNİZ?

SAÇINIZI YIKADIĞINIZ GÜNLER ARASINDA BUKLELİ SAÇ STİLİNİ UZATMANIZ İÇİN İKİ ADIM

1. Adım:

Phomolient™ saç şekillendirici köpük ve nutriplenish™ bukle belirginleştirici nemlendirici jel krem

Uygulama:

- Ürünleri uygulamadan önce ıslak ellerle saçı tarayın ve masaj yapın. Bu, saçın hacmi korurken elektriklenmeden bukleli saç stilinin uzamasına yardımcı olacaktır.

Phomollient™ saç şekillendirici köpük, ince ve orta telli saçlara ağırlık yapmadan hacim veren patentli formülümüzdür. Hava ile saça nüfuz eden teknolojisi ile sıvıyı hidrokarbon itici gazları olmadan köpüğe dönüştürür. Ürün kalıntısı yapmadan ve saçı ağırlaştırmadan parlaklık katar.

- Organik sertifikalı hatmi kökü, saça tutuş sağlar.

- Organik sertifikalı dulavrat otu kökü saçtaki yağı alır ve kepekleri engeller.

- Hafif ila orta güçlükte tutuş sağlar.

- %90 doğal türevlidir.

2. Adım:

Be curly™ bukle belirginleştirici krem

Uygulama:

- Ürünleri uygulamadan önce ıslak ellerle, saçı tarayın ve masaj yapın. Bu, buklelerinizi küçülterek ve hacim kazanmasını sağlayarak belirginleştirmeye yardımcı olacaktır.

Bu teknik aynı zamanda ihtiyaca göre düzenlenebilir. İhtiyacınıza göre buklelerinizi belirginleştirmek için daha fazla be curly™ bukle belirginleştirici krem kullanabilirsiniz. Saçları bir difüzörle kurutun veya saçın kurumasını bekleyin.

Dalgalı/Kıvırcık Saçlar için Alternatif Yıkama Yöntemi

Kıvırcık saçları ve özellikle de 4C tipindeki saçları, aşırı temizlememeye dikkat edin. Aşırı temizleme, saç derisinin ürettiği ve saçı nemlendiren sebum adındaki çok önemli doğal yağların kaybolmasına neden olur.

Ayrıca, 4C tipindeki saçın sıkıca sarılmış ve genellikle gözenekli yapısı, daha düz saç tiplerine göre nemi saçta daha zor tutar.

Özellikle sabunlu ve sülfatlı temizleyicilerle yapılan yoğun temizlik, saç kuruluğuna, buklelerin şeklinin büzülmesine ve kırılmasına neden olabilir. Aveda, saçları çok sık yıkamaktansa, saçların zarar görmesini azaltılmaya yardımcı olmak için ön yıkama formülleri geliştirdi.

Be curly™ bukleli saçlar için saç nemlendirici ürünümüzün sülfat içermeyen formülüyle saç derinizi nazikçe temizlerken buklelerinizdeki kepekleri azaltabilir ve bakım yapabilirsiniz. Saçı 3 güne kadar nemlendirirken, her kullanımda kabarmayı azaltır ve buklelerin görünümünü iyileştirir.

- Sülfat içermez

- Organik babassu yağı ile az köpüklü temizlik sağlar

- %90 doğal türevli.

GENEL BAKIM İÇİN NEMLENDİRME

Tüm dalgalı ve bukleli saçlarda, özellikle de daha yoğun ve kalın buklelere sahip saçlarda nemlendirme, saçın zarar görmesine neden olabilecek kuruluğu önlemek için önemlidir. Saçınızı şekillendirmeden ve sabitlemeden önce Aveda'nın nutriplenish™ nemlendirici durulanmayan saç kremini uygulayın veya birkaç damla nutriplenish™ çok amaçlı saç bakım yağı uygulayın. Saç tipiniz 4A ile 4C arasındaysa, şekillendirmeden önce ve yıkamalar arasında saçı iyice beslemek için daha fazla durulanmayan saç kremi veya yağ kullanabilirsiniz.

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