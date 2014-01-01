Saç renkleri ve modelleri her yıl değişiklik gösterse de bazı renklerin modası hiç geçmiyor!

Sarı, kızıl, kahve, siyah... Elbette saç renklerinde de trendler değişiyor ancak öncelikli olan, ten renginize en uygun rengi bulabilmek. Aksi taktirde trendleri yakalayacağım derken ten renginize hiç uymayan bir saç rengine sahip olabilirsiniz...Bu sezonun favorisi yine uzun saçlar. Özellikle de katlı kesimlere eşlik eden perçem ya da kaküller ünlüler tarafından da sıkça tercih ediliyor. Bunun yanı sıra yaz sıcağında daha rahat kesimlerden yana olanlar da yok değil! Yüz yapınıza uygun kısacık saçlarla da çok feminen bir hava yakalayabilirsiniz! Uzunlu kısalı kesimler, asimetrik modeller yeni sezonda da oldukça moda.Gelelim sezonun renk trendlerine:Monokrom yani tek renklerde saç renginde geçişlere yer yok. Röfle ve ombre gibi renk geçişlerinin yerini koyu ve canlı tek renkler alıyor.Doğal saç renginiz sarı ya da açık kumralsa, küllü sarı ile zarif ve feminen bir hava yakalayabilirsiniz.Podyumlarda fırtına gibi esen platin sarısı, vamp ve çekici görüntüsüyle bu yazın favorilerinden.Soluk tenlilere ışıltı katacak altın sarısı saçlar da yazın vazgeçilmezlerinden.Kızıl saçın her tonu bu yıl moda! Doğal kızıllardan patlıcan moruna kadar her tonunu deneyebilirsiniz.Doğallığın modası hiç geçmiyor! Röflesiz kullanılan doğal kahveler, koyu çikolata, fındık kabuğu, altın kahve gibi tonlarını kullanabilirsiniz.