60 yaş üstü kadınların yüz şekline göre en iyi saç kesimleri

Kalp Yüz Şekli

Valcin, bu yüz şekli için modern dokulu bir bob tercih ediyor. "Yüz ve boyun çevresindeki dokunun akışkanlığı çok seksi görünebilir," diyor. "Bence 60 yaş üstü kadınlar biraz hayat görmüşlerdir, bu yüzden bebek bakıcılığı yapmak zorunda kalmayacakları bir saç modeli içlerindeki mükemmel enerjiyi ortaya çıkarır."

60'lı yaşlarınızda sizin için en iyi kısa saç modelini seçerken bakım rutininizi de göz önünde bulundurmak isteyeceksiniz. Kısa saçlar genellikle uzun saçlara göre daha az yıkama, kurutma ve şekillendirme süresi gerektirir.