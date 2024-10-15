60 yaş üstü kadınların yüz şekline göre en iyi saç kesimleri
Yeni bir saç modeli seçerken, özellikle de 60'lı yaşlarınızdaysanız kısa bir saç modeli seçerken, yüz şeklinizi hesaba katmak isteyeceksiniz. Çünkü bu kesimler onu ön plana çıkaracaktır. Oval, yuvarlak, kare ve kalp... İşte yüz şeklinize göre en iyi saç kesimleri...
Oval Yüz Şekli
The Right Hairstyles'da kozmetik uzmanı olan Ghanima Abdullah, "Bu model katmanlar ve dalgalar arasında, incelen saçlara sahip olanlar için hacim kazandırır. Ayrıca yanaklarda biter, bu da yüzün merkezini vurgulamaya yardımcı olur, kaz ayaklarından ve gülme çizgilerinden dikkati uzaklaştırır." diyor.
Yuvarlak Yüz Şekli
Usta stilist Yvey Valcin, "Yuvarlak yüz şekline sahip olanların, yüzlerini oval hale getirmek için başlarının üstünde hacim vermeleri gerekir. Daha yumuşak bir doku yaratmak için yanlardaki hacim ve uzunluğu giderirler," diyor.
Kare Yüz Şekli
Abdullah, "Kare şekilli bir yüz için mükemmel kısa saç modeli, çene çizgisine kadar uzanan bir bob'dur" diyor. "Bu tür bir bob, özellikle öne doğru kıvrıldığında çenenin keskin görünümünü maskeler." diyor.
Kalp Yüz Şekli
Valcin, bu yüz şekli için modern dokulu bir bob tercih ediyor. "Yüz ve boyun çevresindeki dokunun akışkanlığı çok seksi görünebilir," diyor. "Bence 60 yaş üstü kadınlar biraz hayat görmüşlerdir, bu yüzden bebek bakıcılığı yapmak zorunda kalmayacakları bir saç modeli içlerindeki mükemmel enerjiyi ortaya çıkarır."
60'lı yaşlarınızda sizin için en iyi kısa saç modelini seçerken bakım rutininizi de göz önünde bulundurmak isteyeceksiniz. Kısa saçlar genellikle uzun saçlara göre daha az yıkama, kurutma ve şekillendirme süresi gerektirir.