7 hareketle saçlarınızı şekillendirin

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Saçlarınızda yapacağınız ufacık bir değişiklikle bile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Yazı: Eda Şentürk



Ufacık bir saç hareketiyle dikkatleri üzerinize çekeceğiniz gerçeğini unutmayın. Yenilenmek için işe saçlarınızdan başlayın, kendinizi çok iyi hissedeceksiniz!



YUKARI DOĞRU TOPLAYIN

Her zaman yaptığınız atkuyruğu ve topuzdan biraz farklı ama aynı hızda bir model denemek ister misiniz? Adı dağınık Fransız topuzu… Bazen çok fazla yapılı durabiliyor, bu yüzden siz önce kuru şampuan yardımıyla saçınıza biraz doku katın, topladığınız saçınızı parmaklarınız yardımıyla biraz kabartın ve topuzu tutturduğunuz tokaların gözükmesini sağlayın.

Eğer yaptığınız bu topuz yalnızca birkaç saniyede yapılmış gibi duruyor ve aynı hızda açılacak gibi görünüyorsa başarmışsınız demektir.



Hacmini arttırın

Sabah uyanınca karşı karşıya kaldığımız saç kurutucular, fırçalar ve saç şekillendiriciler biraz korkmamıza sebep olabiliyor. Ama tüm bu araç gereçle yapacağınız iki dakikalık hacim kazandırma hareketiyle çok da mesai harcamadan harikalar yaratabilirsiniz. Bunun için güne hacimlendirici bir şampuanla başlayın, daha sonra en sevdiğiniz saç besleyici ürünle devam edin ve bunu kullanmayı alışkanlık haline getirin, yüzünüze sürdüğünüz bir nemlendirici gibi düşünün. Bu ürünü ıslak saçınıza sürün ve tarayın. Saç kurutucuyla dipleri kurutarak hacimlendirdikten sonra saçlarınızın ön kısımlarını kulak arkasına koyun. Bu saçınıza güzel ve yalın bir şekil verir ve kuruduğunda yüzünüzü çevreleyen harika bir görüntü elde edersiniz.



