Bakım yapan şekillendirici

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Sebastian Whipped Creme ile tanışın

Saçınızda özgün ve şık stiller yakalamak ama bunu yaparken saçınıza zarar vermemek ister misiniz?Sebastian’ın kısa zamanda etkili şekillendirme için geliştirdiği “Whipped Creme”, saçlara stil kazandırırken, ayrıcalıklı bir şekilde bakım da yapıyor.

Sebastian Whipped Creme protein açısından zengin içeriği ile saçın ihtiyaç duyduğu takviyeyi sağlıyor, bukleleri harekete geçirerek, dalgalara bakım yapıyor ve hafif yapısı sayesinde ağırlık yapmadan uçuşan bir hacim sağlıyor.



Nasıl uygulamalı?

Whipped Creme’i iyice çalkalayın ve baş aşağı doğru sıkarak nemli saça uygulayın. Saçınızı hareketli şekiller vererek kurutun. Maşa ile dalgalı, bukleli ve hareketli saçlar yaratmak için kuru saçta da uygulayabilirsiniz.

















