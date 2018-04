Bakım zamanı

Yaz döneminde saçlarımızda da yenilikler yapmak istiyoruz. Gölgeler, ‘yaza sarı yakışır’ derken açılan saçlar, hatta şu sıra moda olan rengarenk tonlamalar... Özel geceler için çektirilen fönler, yapılan maşalar... Üzerine bir de deniz, güneş, kum... Sonuç: Yıpranma! Siz de saçlarıyla uğraşmayı sevenlerdenseniz, saçınıza biraz daha özen gösterin.

Yazı: Gülru İncu



Sık sık boyatıyor, fön çektiriyor, olmadı evde kendimiz düzleştiriyor, maşa yapıyoruz. Hem de ihtiyaç duyduğumuzdan değil, zevkimiz için ve gençliğimizden itibaren... Bu sırada yanlış işlemler ve uygulamalarla saçlarımıza epey bir zarar veriyoruz. Peki acaba neleri doğru, neleri yanlış yapıyoruz. Bir bilene sorduk! Uğur Alevyılmaz’dan, sağlıklı saçlar için dikkat edilmesi gerekenleri öğrendik.



Saçlarınız kime emanet?

Kuaför seçimi çok önemli. Saçlarınızı her önünüze gelene teslim edemezsiniz! Mutlaka işine özen gösteren, güvendiğiniz isimlerle çalışın. Siz isteseniz bile saçınıza uygun olmayan uygulamaları yapmayacak olan isimler de var inanın!



Araştırın

Saçınızın sağlığına zarar verecek işlemlerden mümkün olduğunca uzak durun. Yeni trendleri takip ederken saçınızın yıpranmasına izin vermeyin. Renklendirme işlemlerinde kopan bağ dokularını yenileyen yeni uygulamalar var. Bunun gibi sağlıklı uygulamaları araştırın, soruşturun.



Bakım şart!

Saçlarımız yapılan kimyasal işlemlerden, sıcak ve soğuk hava, hava kirliliği, deniz, havuzdaki klor gibi dış etkenlerden ve stresten yıpranır. Nemi azalır, matlaşır, cansız bir görüntü alır. Böyle zamanlarda kullanacağınız bakım ürünleri ön plana çıkar. Saçınızın yapısına göre krem, maske ya da saçta kalan nemlendiriciler saçınızı onarır, parlaklığını geri kazandırır. Saç bakımınızı evde de yapabilirsiniz. Saç kremini saçınıza sürün ve bir streç ile sarıp 15-20 dakika bekletin. Bu işlemin etkili olduğunu göreceksiniz.



Moda diye yaptırmayın

‘Değişiklik iyidir’ deyip, moda diye her işlemi yaptırmayın. Saçın yapısı dikkate alınarak doğru işlem yapılması için kuaförünüzden saçınıza yaptırmak istediğiniz işlem hakkında detaylı bilgi alın. Saçınıza zarar verecek bir işlem yapmak istemediğinizi belirtin.



Saçlara biraz özen

Üç ayda bir saçlarınızı uçlarından kestirin, bu sayede saçlarınızın uçlarında kırıklar kalmaz. Saçlarınızı her gün yıkamayın, gün aşırı yıkamaya çalışın. Her gün mutlaka saçlarınızı fırçalayın. Evde saç maşası ya da düzleştirici aletler kullanıyorsanız, kuaförünüzden nasıl kullanılması gerektiğini öğrenin.



Yanlış bilgi!

Kınanın saça yararlı olduğu, saçı kalınlaştırdığı hatta saçı çok parlak yaptığı söylenir ama bu yanlış. Saç teli tıpkı ağaç gövdesi ya da bir balık gibidir, üzerinde pulcuklar vardır. Kına, saçı yüzeysel olarak boyadığı için saçı kalın gösterir ve bu pulcukların hava almasını engeller. Saçınızı kurutur ve zamanla matlaşmasına neden olur. Eğer ihtiyacınız varsa saçlarınızı kına yerine uzman bir kuaförde iyi bir boya ile boyatın, çünkü boya içten boyayarak saçınızı yıpratmaz.



Hamileyken...

Hamilelerin ilk üç ay saçlarını boyatmaması daha iyi, çünkü anne karnındaki bebeğin ilk üç ay içinde gelişimi çok önemli. Hamileler üç aydan sonra saçlarını boyatabilir ama mümkün olduğu kadar amonyaksız boya kullanılmalı.



Yaz modelleri

2015 yaz trendlerinde doğal görünümlü orta boy ve uzun saçlar var. Saçlarda doğal dalgalara, örgülerin renkli saçlarla uyumuna rastlayacağız. Yazla beraber saç renkleri açılıyor. İki ya da üç renk yansımalar var ama doğallıktan uzaklaşılmıyor. Bebek sarıları, altın bakırlar ve kahvenin güneş yansımaları saçlarda göreceğimiz ışıltılar arasında. Bu yaz saç aksesuarları da çok ön planda, bantlar, fularlar ve tokalar hep hayatınızda olacak.