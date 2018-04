Bir kere yapsan çok seversin!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yani Aussie ile saçını!

Asansör beklerken, işe giderken, ödül konuşmasından önce, çöl sıcağında ya da kutup soğuğunda… Hatta aya ilk adımınızı atarken… Tamam, sonuncusu biraz abartı olabilir ama bunun gibi birkaç yer hariç dilediğiniz her yerde, dilediğiniz anda saçlarınızı yenilemeniz için tek bir dokunuşunuz yeterli!

Tek bir dokunuşla elektriklenmeye bye-bye diyebilir, bir sıkımlık ışıltıyla göz alıcı saçlara kavuşabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken, Aussie egzotika özüyle harmanlanmış 6 saç bakım spreyinden oluşan Aussie’nin Mucizevi Yenilenme Serisi ile tanışmak!

Aussie, sizlere her an her yerde canlılık sunması yetmezmiş gibi bir de harika hediyeler kazandırıyor! En yaratıcı yeri bulun, Aussie kullanırkenki halinizi fotoğraflayın ya da videosunu çekin, #aussieileheranheryerde ile paylaşın, bir yıllık Aussie ürünü kazanma şansını elde edin! E artık bundan iyisi… Bundan iyisi yok!

Zaman, mekan dinlemeyen Aussie canlılığı şimdi Watsons ve Gratis’lerde!