Boyalı saçlar için akıllı bakım serisi

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Sebastian, boyadan yıpranan ve kuruyan saçlara Color Ignite Serisi ile çözüm sunuyor.

Boyalı, röfleli, her tipte renklendirme işlemi görmüş saçlar için Sebastian tarafından özel olarak geliştirilen Color Ignite Serisi içeriğindeki akıllı renk - nem kompleksi sayesinde yıpranmış saç tellerini hedef alarak en çok ihtiyaç duyulan noktalarda lifleri nemlendiriyor, rengini korumaya alarak ve saça ipeksi bir yumuşaklık kazandırıyor.

Sebastian Color Ignite Serisi’nde yer alan mono şampuan ve saç bakım köpüğü tek renkli saçlarda, multi şampuan ve saç bakım köpüğü ise çok tonlu saçlarda renk koruma ve özel parlaklık ortaya çıkarırken, kalıcı hareketlilik de sağlıyor.

Sebastian Color Ignite Mono Şampuan (250ml): 69 TL

Sebastian Color Ignite Multi Şampuan (250ml): 69 TL

Sebastian Color Ignite Mono Saç Bakım Köpük (200ml): 80 TL

Sebastian Color Ignite Multi Saç Bakım Köpük (200ml): 80 TL







