Bu yaz saçlarınız nasıl olmalı?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yeni sezonun saç trendleri...

Yaz sezonunda doğal bakımlı, boyuna göre şekillendirilmiş modeller var. Kısa saçta net kahküller ve net kesimler öne çıkıyor. Uzun ve orta boy saçlarda da öne doğru uzayan modeller dikkat çekiyor. Asimetrik kesimler de bu sezonun gözdesi, arkası kısa, önleri uzun modeller oldukça sık görülüyor. Uzun saçlardaki katlar yumuşak geçişler halinde yapılıyor. Renk olarak ise sarı saç yine moda. Bu yıl dalgalar ise sadece saç uçlarında olacak.

Yandan topuzlar ya da tepede toplanan balerin modeller gece trendleri arasında yer alıyor. Saçı ortadan ayırmak yerine, yandan ayırmak bu sezonun gözdesi.