Canlandırıcı ve yatıştırıcı etki

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Schwarzkopf Professional’ın geliştirdiği kuru, kırılgan ve hasar görmüş saçları onaran BC Oil Miracle Fig Oil/BC Frenk İnciri Yağı Serisi ve besleyici, canlandırıcı ve yatıştırıcı etkisiyle BC Oil Miracle Rose Oil/BC Gül Yağı Serisi saçlarda harikalar yaratıyor.

Frenk incirinin doğal içeriğini mikro keratinlerle birleştiren BC Oil Miracle Fig Oil / BC Frenk İnciri Yağı, kuru, hasar görmüş ve kırılgan saçlara derinlemesine nüfuz ederek hasar görmüş bölgeleri onarıyor. BC Frenk İnciri Yağı hasar görmüş, kuru ve kırılgan saçlara anında parlaklık, dokunulası yumuşaklık ve derinlemesine besleme sağlıyor.

Çiçeksi pudralı kokusu ile salon bakımını hoş ve şımartıcı bir deneyime dönüştüren BC Frenk İnciri Yağı, hem saçları hem de baş derisini canlandırıyor, saçlara derinlemesine bakım yapıyor.