Canlı ve ışıltılı saçlar için

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SP Color Save, boyalı, röfleli ve her tipte renklendirme işlemi görmüş saçlar için özel olarak geliştirilen formülü ile renk solmasını engelliyor...

SP Color Save, 3D renk koruma teknolojisi sayesinde saç rengini korumaya alarak, içeriğindeki UV filtreleri ve zeytin yaprağı ekstresi ile saçın daha ışıltılı ve canlı görünmesini sağlıyor. Dermatolojik olarak cilde uygunluğu onaylı SP Color Save, günlük saç temizliği ve bakımı yaparken renk kaybını önlüyor, parlaklığın uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Uygulaması da son derece kolay!



Fiyatları ise şöyle:

SP Color Save Şampuan 250 ml: 54 TL

SP Color Save Saç Kremi 200 ml: 74 TL

SP Color Save Maske 200 ml: 98 TL

SP Color Save Serum 5ml x 6: 178 TL



