Dökülen saçlarınızın daha canlı ve gür çıkmasını ister misiniz?

Saç dökülmesine karşı tasarlanmış bir şampuan olan Ducray Anaphase Şampuan, saçların dayanıklılığını arttırıyor, güç kazandırıyor ve dökülmesini önlemeye yardım ediyor. Cansız saçları güçlendirirken kırılganlığı azaltıyor. İçeriğindeki B5, B6, G8 vitamin kompleksi ile saçların daha canlı ve gür çıkmasını sağlıyor ve uzamasını tetikliyor.

Dermatologlar; beslenme şekli, stres, mevsim dönümleri, hormonlar gibi çok çeşitli faktörlerden etkilenen saç tellerinin günde 50–100 adetten daha fazla dökülmesi durumunda uygun bir tedavi ve bakım ürünlerinin kullanılmasını öneriyor. Canlılığını kaybetmiş, hassas ve bakımsız saçların kullanımına uygun olarak üretilen şampuan saçları, saç dökülmesi tedavisine de hazırlıyor.

Nemli saç derisine masaj yaparak 2-3 dakika bekletip durulayabilirsiniz. Günlük kullanıma da uygun olan üründen iyi bir sonuç almak için 2 ay kullanmanız gerekiyor.

200 ml fiyatı 49.90 TL





