Ebru Şallı'dan saç maskesi tarifleri...

Mevsimsel ve hormonal değişiklikler saç dökülmelerini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Siz de son günlerde her zamankinden fazla saçınızın döküldüğünü hissediyorsanız evde kendi yapacağınız bu maskelerle şikayetinizi azaltabilirsiniz.Malzemeler2 yemek kaşığı arı poleni1 yemek kaşığı susam yağı1 yemek kaşığı çörek otu yağı4 yemek kaşığı sıcak suUygulanışıSıcak suda arı polenini ezin. Susam ve çörek otu yağını ekleyip karıştırın. Saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Bir saat beklettikten sonra yıkayın. Haftada bir uygulayın.Malzemeler4 yemek kaşığı Hint yağı2 yemek kaşığı çam terebentin yağı1 adet yumurta sarısıUygulanışıTüm malzemeyi karıştırıp saç diplerine sürün. 30 dakika bekleyip yıkayın. Haftada bir defa bu maskeyi uygulayın. Saçlarınızın güçlendiğini göreceksiniz.