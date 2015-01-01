"Saçlarım dökülüyor"
Mevsimsel ve hormonal değişiklikler saç dökülmelerini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Siz de son günlerde her zamankinden fazla saçınızın döküldüğünü hissediyorsanız evde kendi yapacağınız bu maskelerle şikayetinizi azaltabilirsiniz.
Bakım kürü
Malzemeler
2 yemek kaşığı arı poleni
1 yemek kaşığı susam yağı
1 yemek kaşığı çörek otu yağı
4 yemek kaşığı sıcak su
Uygulanışı
Sıcak suda arı polenini ezin. Susam ve çörek otu yağını ekleyip karıştırın. Saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Bir saat beklettikten sonra yıkayın. Haftada bir uygulayın.
Saç güçlendirici maske
Malzemeler
4 yemek kaşığı Hint yağı
2 yemek kaşığı çam terebentin yağı
1 adet yumurta sarısı
Uygulanışı
Tüm malzemeyi karıştırıp saç diplerine sürün. 30 dakika bekleyip yıkayın. Haftada bir defa bu maskeyi uygulayın. Saçlarınızın güçlendiğini göreceksiniz.