Eda Şentürk'ten saç bakım sırları

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"Şimdilerde güzellik yazıları yazmanın ve araştırmanın hazzını beauty-edit.com’da devam ettiriyorum" diyen Eda Şentürk, saç bakım sırlarını bakın nasıl anlatıyor....

Saç bakımında bilmemiz gereken en önemli bilgilerden biri saçlarımızın ve saç derimizin nemini korumak. Bunun için de yapmamız gereken saç bakım ürünlerini düzenli ve doğru kullanmak. Örneğin saç maskesini saç kremi sonrasında nemi alınmış saçlara uygulayarak ıslak ve nemli bir havluyla sarmak; 5-10 dakika bekletmek en etkili yöntemlerden biri. Sıcakla birlikte saça işleyen saç maskesi sayesinde saçlar yumuşacık olacak ve beslenecektir. Onun dışında yaz aylarında plaja çıkmadan önce saç bakım yağı ya da saç maskesini kuru saça uygulamak da tüm gün saçlarınızı güneş ışınlarından korur.