Eyvah, saçlarım dökülüyor!

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Saçınız günde 100 telden fazla dökülüyorsa, dikkat!

Saçınız günde 100 telden fazla dökülüyorsa, sorun var demektir. Ama panik yapmayın, doğru ürün seçimi ile bu sorunu kökten çözümleyebilirsiniz.

Saç dökülmesi kadın ya da erkek herkesin canını sıkar. Uzmanlara göre saçların yüzde 90’ı sürekli uzuyor. Büyüme evresi 2-6 yıl sürebiliyor. Yüzde 10’luk kısım 2-3 ay kadar dinlenme evresinde bekliyor. İşte dökülme de bu evrede gerçekleşiyor. Dökülen saçların yerine yeni saçlar çıkıyor. Günde 50-100 adet saç telinin dökülmesi normal sayılıyor. Ancak boya, renk açma, düzleştirme, perma gibi işlemler, saça uygun yapılmazsa zarar verebiliyor.

Sık yıkamak, çekerek taramak, fırça kullanmak saç telini kırabiliyor, elektriklenmesine neden olabiliyor. Dikkat etmeniz gereken püf noktalarının arasında banyo sonrası saç kurutma yöntemi geliyor. Çoğu kişi kurutma makinelerinin zararlı olduğu düşüncesiyle saçlarını havluyla ovarak kurutmaya çalışıyor. Oysa bu da saçı hırpalayabiliyor. Saçın ıslaklığını havluyla aldıktan sonra nemli bırakmak ve kendi halinde kurumasını beklemek daha sağlıklı bir seçim. Ayrıca şampuan sonrası saç kremi uygulamak da şart. Çünkü kremsiz saç zor açılabildiğinden tarama sırasında da saç köklerine asılmak açılmayı zorlaştırabiliyor. Bu da kırılmaya ve kopmaya neden oluyor. Fırça yerine iri dişli tahta taraklar daha sağlıklı bir seçenek sunuyor. Saç dökülmesi özellikle kadınlarda menopoz, stres, ağır enfeksiyonlu hastalıklar, soğuk algınlığı ve tiroid hastalıklarında artabiliyor.



