Garnier Olia Yağ Bazlı Saç Boyası kazananlar!
Garnier Olia Yağlı Bazlı Saç Boyası kazananlar...
www.elele.com.tr’de yer alan formu doldurup gönderen ilk 100 kişi Garnier Olia Yağ Bazlı Saç Boyası kazandı. İşte kazananlar...
Aslı Altunışık
Arzu Balçın
Aylin Akdemir
Aylin Köseoğlu
Aynur Avcı
Aynur Akdemir
Aysun Demirörs
Ayse Nevin Ayöz
Bilge Özdoğan
Büşra Nuhoğlu
Büke Doğruoğlu
Damla Hamzaçebi
Defne Erboz
Deniz Küçük
Dincel Özay
Duygu Bozpınar
Ece Çam
Ebru Kasap
Ebru Yüksel
Ece Dereci
Elife Kaya
Esin Özdemir
Esra Erboz
Esra Nalbantol
Esra Uzunoğlu
Fatma Demir
Fatma Şimsek
Fatma Onal
Fidan Demir
Gamze Özdemir
Gamze Haseki
Gizem Arpacıoğlu
Gülay Çetinkaya
Gülay Dursun
Gülümser Demirtaş
Gülcan Gül
Gülsen Narlı
Gülşah Er
Halime Demir
Hanife Çırgaoğlu
Işık Çiçek
Işık Yurtsev
İnci Gök
İnciser Sakar
İpek Erili
İsmail Demir
Kamile Şahin
Kerman Ataş
Kevser Çiftci
Merve Yazıcı
Mesude Aybar
Münire Aktaş
Nahide Gül
Naile Özayyöz
Nermin Pekin
Nezaket Balcı
Nihal Can
Neşe Yersiz
Nihal Kuru
Nuray Çakmak