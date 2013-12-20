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Saç boyasında devrim yaratan ‘Garnier Olia Yağ Bazlı Teknoloji’ kadınlara bir saç boyasından çok daha fazlasını sunuyor. Amonyak içermeyen Garnier Olia, gücünü doğal çiçek yağlarından alan formülüyle tam bir teknoloji harikası! Bu yeni saç boyasıyla tanışmak ister misiniz? Zarif çiçek kokusu ve kadifemsi dokusu sayesinde saç boyama işlemini bir güzellik ritüeline dönüştüren Garnier Olia yağ bazlı saç boyası kazanmak için tek yapmanız gereken linkte yer alan formu doldurup gönderen ilk 100 kişiden biri olmak! Unutmayın, son başvuru tarihi 20 Aralık 2013.
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