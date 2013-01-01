Gelin saçlarında Provance etkisi

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Gelin saçlarında bu yıl ön planda dev bukleler, dalgalı topuzlar ve dağınık örgü formları var.

Saç modellerinde ön plana çıkan romantik ve naif izlerin yer aldığı akım, Fransa’nın en zarif bölgesi Provence’e özgü estetiği saçlarda yaşatıyor. Fransa’nın güneyinde mor renklerin hakim olduğu büyülü bahçeler, küçük sevimli ve romantik evlerden oluşan kent dokusu, romantizm ve tutku; Provence sadece bu ifadelerden ibaret değil… Provence etkisi, dünyayı saran romantizmin de en sevdiği duraklardan biri. Saç tasarımcısı Hakan Köse, gelin saçlarındaki romantik etki için; ‘Evlilik gibi büyülü bir masalda, kişinin kendini en mutlu hissedeceği saç ile yer almasını öneriyoruz. Ekip olarak romantizm, bizi de en çok motive eden kaynaklardan birisi. Gelin saçlarında 2013 yılında romantik bir etki söz konusu. Dağınık topuzların yarattığı çekici etki, örgülerin ve dalgaların hakimiyeti, genç, natural ve bir o kadar da çekici gelinlere göz kırpacak’ diyor.