Güçlü saçlar

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Sebastian, kimyasal işlemler, ısı ve çevresel faktörlerden dolayı yıpranmış, bakıma ihtiyacı olan saçlar için Penetraitt Bakım Serisi’ni sunuyor.

Penetraitt Şampaun ve Bakım Kremi’nin içeriğindeki yüksek içerikli doymamış yağ asidi, yüksek mineral tuzları, jojoba ve pirinç kepeği yağı saçı onarıyor, saça yumuşaklık ve parlaklık kazandırarak güçlendiriyor. Sağladığı aktif kurtarıcı sistem ise saçı, saflığını bozan tüm kimyasal kalıntılardan arındırarak saça derinlemesine nüfuz ediyor, ısıdan kaynaklanan strese karşı koruyor ve canlandırıyor. Boyalı saça da uygulanabilen Penetraitt Bakım Serisi mükemmel güçlü ve ipeksi stiller yaratmak isteyenler için ideal.

Şampuan: 60 TL

Bakım kremi: 70 TL

